Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы
Пара планировала провести медовый месяц в США. Однако после свадьбы Никита и Алена передумали и отправились на Кипр, сообщают "7Дней".
Супруги выложили в Instagram забавное видео, записанное с помощью мобильного приложения Boomerang. Судя по всему, ролик был снят на одном из пляжей солнечного острова.
Никита и Алена отлично проводят время и пока не собираются делиться подробностями отдыха. "Забивайте просто на все, что вам может создать помехи в хорошем настроении! И помните! Человек – человеку – человек! А зомби – зомби – зомби", – посоветовал фолловерам артист.
Красивый закат �� ! Всем отличного дня и забивайте просто на все, что вам может создать помехи в хорошем настроении! И помните! ЧЕЛОВЕК - ЧЕЛОВЕКУ - ЧЕЛОВЕК! А зомби - зомби - зомби. �� #MaximiliaN #MaximilianSilverLabel #SilverBullet #Silver #MaximilianLondon #SilverJewellery #SilverRain @maximilian_silverlabel @maximilianlondon
Напомним, 27 июля Никита Пресняков и Алена Краснова в присутствии звезд отечественного шоу-бизнеса соединили себя узами брака. На церемонии присутствовали практически все члены семейства певца: его бабушка Алла Пугачева, мать Кристина Орбакайте, младшие брат и сестра.
В одном из недавних интервью молодые люди рассказали о том, как познакомились, а также поделились планами на ближайшие 25 лет. По словам Алены, они с мужем подумывают о том, чтобы уехать из России.
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