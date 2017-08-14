Эксклюзив Особое мнение Интервью Названы имена наставников 6-го сезона "Голоса" На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

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Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: instagram.com/npresnyakov
Никита Пресняков и его жена Алена отправились в свадебное путешествие. Кадрами с отдыха молодожены поделились в соцсетях.
прочитано 2319 раз

Пара планировала провести медовый месяц в США. Однако после свадьбы Никита и Алена передумали и отправились на Кипр, сообщают "7Дней". 

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Супруги выложили в Instagram забавное видео, записанное с помощью мобильного приложения Boomerang. Судя по всему, ролик был снят на одном из пляжей солнечного острова. 

Никита и Алена отлично проводят время и пока не собираются делиться подробностями отдыха. "Забивайте просто на все, что вам может создать помехи в хорошем настроении! И помните! Человек – человеку – человек! А зомби – зомби – зомби", – посоветовал фолловерам артист.

 

Напомним, 27 июля Никита Пресняков и Алена Краснова в присутствии звезд отечественного шоу-бизнеса соединили себя узами брака. На церемонии присутствовали практически все члены семейства певца: его бабушка Алла Пугачева, мать Кристина Орбакайте, младшие брат и сестра. 

В одном из недавних интервью молодые люди рассказали о том, как познакомились, а также поделились планами на ближайшие 25 лет. По словам Алены, они с мужем подумывают о том, чтобы уехать из России.

Автор: Рудольф Великолепный14 августа 2017, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

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