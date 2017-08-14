Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы

Никита Пресняков и его жена Алена отправились в свадебное путешествие. Кадрами с отдыха молодожены поделились в соцсетях.

Пара планировала провести медовый месяц в США. Однако после свадьбы Никита и Алена передумали и отправились на Кипр, сообщают "7Дней".

Супруги выложили в Instagram забавное видео, записанное с помощью мобильного приложения Boomerang. Судя по всему, ролик был снят на одном из пляжей солнечного острова.

Никита и Алена отлично проводят время и пока не собираются делиться подробностями отдыха. "Забивайте просто на все, что вам может создать помехи в хорошем настроении! И помните! Человек – человеку – человек! А зомби – зомби – зомби", – посоветовал фолловерам артист.

Напомним, 27 июля Никита Пресняков и Алена Краснова в присутствии звезд отечественного шоу-бизнеса соединили себя узами брака. На церемонии присутствовали практически все члены семейства певца: его бабушка Алла Пугачева, мать Кристина Орбакайте, младшие брат и сестра.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT

В одном из недавних интервью молодые люди рассказали о том, как познакомились, а также поделились планами на ближайшие 25 лет. По словам Алены, они с мужем подумывают о том, чтобы уехать из России.