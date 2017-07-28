Что подарили Преснякову на свадьбу

Свадьбу внука Аллы Пугачевой начали обсуждать задолго до того, как она состоялась. Еще активнее о ней говорят сейчас, когда молодые люди узаконили отношения. Сотни гостей были приглашены на церемонию. Подарок Дмитрия Колдуна произвел наибольшее впечатление.

26-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Регистрация прошла в ЗАГСе Барвихи, куда невеста приехала из близлежащего отеля. После заключения брака молодожены отправились в подмосковные Жаворонки – там, в замке, их ждали гости.

Бабушка жениха Алла Пугачева прибыла на свадьбу вместе с супругом Максимом Галкиным. Вечерний туалет Примадонны ничуть не уступал по красоте платью невесты. Кристина Орбакайте остановила выбор на длинном платье персикового цвета, подчеркивающем фигуру. Дочь Пугачевой больше походила на подружку невесты.

Алена Краснова рассказала журналистам, что самый удачный подарок на свадьбу – "конверт с хрустящими купюрами". Однако весьма оригинален оказался презент певца Дмитрия Колдуна: на территорию замка въехал черный мотоцикл, управляемый Никитой.

Публикация от Дмитрий Колдун (@koldunmedia) Июл 27 2017 в 12:32 PDT

Самый волнительный момент ждал гостей почти в самом конце торжества. Под цветочным куполом влюбленные исполнили свой первый танец – под песню любимой группы Никиты Linkin Park, солист которой трагически скончался неделю назад. К слову, Пресняков даже сделал татуировку на ноге в память о Честере Беннингтоне.

Напомним, молодые люди долго готовились к важному событию и хотели устроить незабываемую церемонию для себя и гостей. На свадьбу 26-летнего Никиты Преснякова и 20-летней Алены Красновой пригласили около 200 человек, а для невесты заказали два свадебных наряда. В ЗАГС в Барвихе жених и невеста подъехали около двух часов дня. Алену привез шофер, а Никита лично управлял автомобилем. Вместе с Пресняковым в машине ехали его близкие друзья из группы Multiverse. Судя по многочисленным публикациям с торжества в Сети, свадьба была роскошной.