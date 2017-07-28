Как чувствует себя Пугачева после свадьбы внука

Певица вылетела в Баку. Ее пригласил Эмин для участия в самом масштабном фестивале лета. Компанию певице составили ее близкие.

Вчера, 27 июля, Алла Пугачева пела и плясала на свадьбе и внука. А в эти минуты она вместе с нынешним мужем Максимом Галкиным, бывшим супругом Филиппом Киркоровым и дочерью от первого брака Кристиной Орбакайте самолетом "Азербайджанских авиалиний" вылетает в Баку из московского аэропорта Домодедово. Семья отправилась на фестиваль "Жара", который во второй раз на берегу Каспийского моря проводит певец Эмин.

Кристина в своем микроблоге опубликовала запись их пребывания в зале ожидания для VIP-персон. А Филипп выложил фото счастливых Максима и Аллы, стоящих на трапе самолета. "Встречай семью!!! Лучшие, любимые и только для вас!!! Полетели..." – подписал снимок поп-король.

Уже завтра на "Жаре" состоится творческий вечер Аллы Пугачевой, на котором споет и она сама, и ее молодые коллеги – Светлана Лобода, Диана Арбенина, Ани Лорак. Александр Панайотов, например, исполнит хит "Любовь, похожая на сон", а Наталья Ионова – "Прости, поверь".

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июл 28 2017 в 7:03 PDT

Алла Пугачева призналась, что чувствует себя отлично. По ее словам, этим летом она счастлива, она давно не была в Азербайджане и очень рада этой поездке. Примадонна отметила, что довольна тем, как прошла свадьба Никиты, она дала молодым много дельных советов и сделала роскошный подарок. А теперь, спустя долгое время, не побоялась снова сесть в самолет, хотя предпочитает передвигаться поездом. После выступления в Баку Пугачева отправится в Юрмалу и проведет там с детьми и мужем остаток лета.

