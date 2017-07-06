Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе

Сексапильная ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа со слезами объявила о своем отъезде с Сейшельских островов в холодную Москву. Загорелая красотка, подсидевшая на этом посту Ольгу Орлову, попрощалась с участниками шоу.

И хоть Катя, собирая чемодан, рыдала в три ручья, ее вовсе не уволили из "Дома-2", а просто перевели с одной съемочной площадки на другую. Однако тоска девушки понятна – она за пару месяцев привыкла к вкуснейшим экзотическим фруктам, свежим морепродуктам, жаркому солнцу и дивной, прозрачной, теплой воде.

Теперь вместо райских островов в Индийском океане Жужу ждет стылая, затопленная бесконечными ливнями Москва. Но Катю, судя по ее сообщениям в Instagram, печалит вовсе не это. Эффектная брюнетка пустила слезу из-за расставания с отличными ребятами, которые не едут в столицу.

"Это самый крутой состав, который только был ❤️❤️❤️ ребята, я вас люблю ❤️ я не думала даже, что смогу так проникнуться вами ❤️❤️❤️ сегодня весь день в слезах .... не хочу улетать 😫😫😫 но увы . встретимся на поляне😢😢😢😢😢😢", – заполнила свой микроблог плачущими смайлами подружка Ксении Бородиной и показала фотографии счастливчиков, остающихся на Сейшелах.

enter; width:100%;"> Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Июл 5 2017 в 1:48 PDT

Жужа призналась, что ей тяжело расставаться с участниками телестройки. "Я буду скучать❤️❤️❤️ – пообещала эмоциональная Катя. – Я вас люблю ! Вы стали моими друзьями, вы стали моей семьей и командой ❤️❤️❤️каждый по своему интересен и уникален ❤️❤️❤️ это были лучшие 2 месяца в моей жизни ❤️❤️❤️ спасибо вам... ❤️❤️❤️ #дом2 #островлюбви #имысчастливы".

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Июл 5 2017 в 12:27 PDT

Отметим, что всезнающие телезрители высказали предположение, что место Кати на острове любви займет ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов. Ну а Жужа встретится на "поляне" с коллегами Владом Кадони, Ольгой Бузовой, Ольгой Орловой и Ксенией Бородиной.