Подсидевшая Орлову Жужа похвасталась прелестями
После долгой московской зимы Жужа отогревается на Сейшелах, подставляя жаркому солнцу свое шикарное тело. Пользователи Сети отметили, что Кате повезло не только с работой, но и с генами. Стройные и ровные ноги у нее от ушей, а лицу, волосам и груди позавидуют многие топ-модели.
Чтобы доставить восхищенным мужчинам побольше удовольствия, Жужа выкладывает в Instagram не только статичные фото, но и видео, чтобы можно было рассмотреть ее обнаженные прелести во всех деталях.
Говорят, рейтинги у красавицы Жужы, которая является близкой подругой Ксении Бородиной, значительно выше, чем у ее соперницы Орловой, потому и произошли эти кадровые перестановки.
К радости поклонников Ольги, бывшая солистка "Блестящих" не покидает проект окончательно, она продолжит работу в качестве ведущей, но уже на "поляне". В настоящий момент телешоу ведут Влад Кадони, Андрей Черкасов, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Продюсеры "Дома-2" уверяют, что работа найдется и для Орловой.
К слову, Орлова, пока была такая возможность, тоже наделала на Сейшелах фотографий в разных купальниках на год вперед. Пользователи Сети пришли ко мнению, что фигура у 39-летней певицы прекрасная.
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