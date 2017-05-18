Подсидевшая Орлову Жужа похвасталась прелестями

Подсидевшая ведущую "Дома-2" Ольгу Орлову Катя Жужа похвасталась в Instagram прелестями. Эффектная брюнетка теперь дни напролет рассекает по райскому острову любви в бикини.

После долгой московской зимы Жужа отогревается на Сейшелах, подставляя жаркому солнцу свое шикарное тело. Пользователи Сети отметили, что Кате повезло не только с работой, но и с генами. Стройные и ровные ноги у нее от ушей, а лицу, волосам и груди позавидуют многие топ-модели.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Май 18 2017 в 1:44 PDT

Чтобы доставить восхищенным мужчинам побольше удовольствия, Жужа выкладывает в Instagram не только статичные фото, но и видео, чтобы можно было рассмотреть ее обнаженные прелести во всех деталях.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Май 18 2017 в 2:54 PDT

Говорят, рейтинги у красавицы Жужы, которая является близкой подругой Ксении Бородиной, значительно выше, чем у ее соперницы Орловой, потому и произошли эти кадровые перестановки.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Май 17 2017 в 2:45 PDT

К радости поклонников Ольги, бывшая солистка "Блестящих" не покидает проект окончательно, она продолжит работу в качестве ведущей, но уже на "поляне". В настоящий момент телешоу ведут Влад Кадони, Андрей Черкасов, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Продюсеры "Дома-2" уверяют, что работа найдется и для Орловой.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 17 2017 в 6:16 PDT

К слову, Орлова, пока была такая возможность, тоже наделала на Сейшелах фотографий в разных купальниках на год вперед. Пользователи Сети пришли ко мнению, что фигура у 39-летней певицы прекрасная.