Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом

Ведущая "Дома-2" Катя Жужа, заменившая Ольгу Орлову на Сейшелах, в откровенном интервью рассказала, почему ушла от Олега Винника. Расставание звезды телестройки и бизнесмена, потерявшего семью в авиакатастрофе А321, было поистине пугающим.

Жужа и Винник уже собирались соединить свои судьбы. Возлюбленный подарил Кате кольцо с бриллиантом. Однако что-то пошло не так. Молодые люди расстались со скандалом.

"Мы поругались из-за мелочи, даже вспомнить причину не могу! Мы кричали, разбили подсвечники, порезали картину, где изображены счастливыми… Я сидела в слезах на краю кровати и говорила, что так продолжаться не может. Взглянула на него в последний раз, и Олег собрал вещи", – восстановила ход событий Жужа, которая раньше отказывалась обсуждать с репортерами драму, разыгравшуюся в ее личной жизни.

Брюнетка, у которой есть дочь от предыдущих отношений Николь, припомнила, что они с бывшим не могли договориться по поводу детей. "Я была настолько заполнена этим негативом, который накапал выше крыши – мы ведь расстались, когда ссоры были на тему Николь, речь зашла о ребенке…" – отметила Жужа.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Май 18 2017 в 12:45 PDT

В свое время Кате и Олегу, едва начавшим встречаться, пришлось пережить травлю в интернете. Общественность осуждала бизнесмена за то, что, потеряв жену в небе над Египтом, он вскоре нашел утешение в объятиях подруги Ксении Бородиной. Семья Винника находилась на борту А321, который потерпел крушение на севере Египта в результате террористического акта.

Через несколько месяцев после трагедии Олег познакомился с Катей. Отношения пары развивались стремительно. И полгода не прошло, как звезда "Дома-2" сообщила о помолвке с вдовцом, опубликовав снимок кольца, которое он ей подарил. Разумеется, пару быстро закидали оскорблениями.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Сен 3 2016 в 10:44 PDT

Как выяснилось из интервью Жужи журналу "Дом-2", дальше помолвки дело не зашло. Хотя многие пользователи Сети считали иначе. Летом прошлого года Катя разместила в микроблоге фото с венчания на Сейшельских островах. Тогда пошли слухи, что влюбленные поженились. А по факту – это был спектакль, до ЗАГСа Олег и Катя так и не дошли.

"Прилетев в столицу, он тайно нашел идеальное кольцо. Разбудил меня среди ночи, сказал: "Малыш, прости, что я не так сделал предложение", поцеловал и надел на палец два карата", – рассказала ведущая "Дома-2".

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Май 23 2017 в 12:24 PDT

После того тяжелого разрыва с разрезанием картины и битьем подсвечников бывшие любовники общаться не перестали. Катя и Олег вступали в переписку, но сил и желания на новую попытку у них уже не осталось.

Жужа отметила, что в их романе с бизнесменом было много приятных моментов. "Он был заботливым и нежным. Если у меня, не дай Бог, болел живот – он тут же нес меня на руках до кровати, давал таблетку, заваливал цветами и вкусностями", – вспоминает Катя.

Публикация от Олег Винник (@gelovinnik) Май 14 2017 в 4:49 PDT

В конце интервью Жужа сообщила, что встретила нового избранника, который идеально ей подходит. Она мечтала, чтобы в отношениях не было жутких конфликтов. Небеса ее услышали. "Я начинаю говорить, он продолжает. У нас полное абсолютное взаимопонимание. Мне даже как-то неловко говорить, что мы совсем не ругаемся – скажут же "врет", но так оно и есть", – заверила Катя, сумевшая построить свою любовь.