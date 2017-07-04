Бузова возмутила безумными причудами

Поющая ведущая "Дома-2" переплюнула в запросах многих звезд эстрады. Впрочем, и гонорары у нее одни из самых высоких.

Гонорары недавно запевшей Ольги Бузовой сравнимы с доходами матерых звезд. "За полтора миллиона она выступит в качестве ведущей на вашем празднике плюс бесплатно споет две-три песни, – рассказал директор артистки Арам Арчер. – Миллион рублей стоит 45-минутный концерт Бузовой как певицы. Бонусом Оля может поздравить именинника и сделать с ним пару фото. А вот приватные ужины нужно обсуждать непосредственно с ней. Если даст добро, то не вопрос".

Желающим услышать песни про "Звуки поцелуев" и "Мало половин" надо не только раскошелиться, но и удовлетворить все капризы звезды. Летает она исключительно бизнес-классом, причем только из Шереметьево и только "Аэрофлотом". По прибытии Бузову нужно доставить в пятизвездочный отель на автомобиле представительского класса – Меrcedes, BMW или Lexus. Поселить нужно в "люксе", при этом в номере должны быть вода без газа, фруктовая нарезка и много полотенец.

В гримерной, где звезда "Дома-2" готовится к выступлению, обязательно наличие сырной нарезки, сока, десяти бутылок негазированной воды, бутылки белого вина, бутылки виски, а также кальяна. Во время концертной программы, как выяснил StarHit, у сцены нужно поставить двух охранников. Многим поклонникам причуды начинающей певицы кажутся возмутительной блажью.

Стоит заметить, что пение – не единственный источник дохода Бузовой. Как говорят, телеведущая имеет примерно по 40 миллионов рублей в год благодаря рекламе в своем Instagram. Помимо того, она владеет магазином одежды и ювелирных украшений. Корреспондент Dni.Ru спросил у Ольги: правда ли, что каждый месяц она зарабатывает на двухкомнатную квартиру в Москве? Бузова в ответ рассмеялась: "Всего лишь на двухкомнатную? Вы лучше подсчитайте, сколько я вкладываю в себя и свое творчество".