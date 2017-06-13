Ольга Бузова убита горем

Итоги главной российской музыкальной премии не стали неожиданностью для профессионалов. Но сильно расстроили звезду "Дома-2".

Премия МУЗ-ТВ считается одной из самых авторитетных и престижных. Ее лауреатов выбирают при помощи многоступенчатого голосования. Среди академиков, которые определяют лучших исполнителей, их песни, шоу и клипы, есть и корреспондент Dni.Ru.

На первом этапе голосования эксперты выбрали пятерки лучших в каждой из номинаций. Далее академики назвали самого-самого в каждой из категорий. В день премии голоса академиков (50%) и зрителей (50%) суммировались, а по итогам и были определены победители.

За "тарелку" в номинации "Прорыв годы" в этом году состязались Burito, Estradarada, Jah Khalib, "Грибы", Александр Панайотов и Ольга Бузова. И главная интрига премии заключалась в том, прорвется ли Ольга Бузова к заветной награде. Ведь результат голосования за номинантов не всегда оправдывает ожиданий поклонников – в этом и есть уникальность музыкальной премии.

Ольга очень надеялась на победу, всем объявила о своем предполагаемом успехе, придумала интересный наряд и появилась на красной дорожке "Олимпийского" очень эффектно. Она думала, что если уже с премией канала RU.TV ей не повезло, то с МУЗ-ТВ точно все выгорит, и она будет праздновать триумф.

Надо было видеть лицо Бузовой, когда объявили имя призера – рэпера из Казахстана под псевдонимом Jah Khalib. Ольга просто расплакалась – она была буквально убита горем. А вот меломаны злорадствуют. "Очень переживала, что премию получит Бузова. Радует, что адекватных людей в России больше, которые не голосовали за нее. Вот в номинации "Недоразумение МУЗ-ТВ я, пожалуй, за нее проголосовала бы! Jah Khalib'у желаю продвижения!" – самый мягкий из комментариев, которые пользователи оставили в соцсетях.

Что же произошло? Ольга Бузова впервые запела осенью прошлого года. Ее дебютная песня "Под звуки поцелуев" прозвучала на телепроекте "Дом-2". А чуть позже эта композиция оказалась на первых строчках российского ITunes. И продержалась там больше недели! Это фантастическое казалось бы обстоятельство вдохновило Бузову – за полгода она выпустила еще шесть песен и четыре клипа. Простых, но ритмичных и сделанных с прицелом на хитовость. В каждом интервью новоявленная певица подчеркивала, что, мол, все делает ради любви зрителей.

Рядовые пользователи стали укорять Ольгу в излишней самовлюбленности. А музыкальные эксперты хихикали и не принимали творений Бузовой всерьез. Мол, как она может петь, не владея музыкальной грамотой, не занимаясь с педагогами по вокалу. Справедливости ради стоит заметить, что уроки Ольга стала брать, выпустив несколько треков. Хотя вживую по-прежнему, кажется, ей лучше не петь.

Возможно, скептическое к ней отношение сложилось из-за имиджа разведенной страдалицы и скандальности телепроекта, который ведет Бузова. Но факт налицо – Бузову заткнул за пояс Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib. Он живет в городе Алматы, где и ведет творческую деятельность. Помимо исполнения рэпа Бахтияр Мамедов является хорошим битмейкером и хип-хоп продюсером.

Его победа на МУЗ-ТВ кажется справедливой. Во-первых, Бахтияр закончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, а до нее учился в специализированной музыкальной школе по классу саксофона. То есть и с сольфеджио, и с гармонией он знаком точно лучше Бузовой.

Во-вторых, Мамедов в интервью не раз повторял, что для него важна музыка, а не деньги, не гастроли. Для Ольги же музыка – лишь одного из занятий, наряду с ведением программ, корпоративами и созданием одежды. И в этом их принципиальная разница.

Словом, на МУЗ-ТВ Бузову осадили. Хотя накануне премии она хвасталась, что, мол, получит "тарелку" и, возможно, тогда запишет дуэт с самим Филиппом Киркоровым. Поп-король, кстати, получил на премии награду за "Лучшее концертное шоу" – и это справедливо, ведь позвать великого Франко Драгоне и вложить в музыкальный спектакль почти 7 миллионов евро может в этой стране не каждый.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 9 2017 в 2:45 PDT

Ну а Бузова... "У нас сегодня поют все, кто может взять в легкие побольше воздуха! Песня перестала быть дефицитом!" – пророчески возмущалась героиня Людмилы Гурченко в фильме "Моя морячка". Но тогда обыватели еще стеснялись вешать на себя "звездные ярлыки" и самопровозглашаться специалистами в артистической профессии. Сегодня все иначе. Культ легкой славы и денег добил отечественную шоу-­индустрию и стер границы между профессионально пригодными артистами и поющими ведущими, парикмахерами и врачами.