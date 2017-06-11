Собчак о желании запеть вслед за Бузовой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Сергей Лазарев рассказал о сыне Кристиан Костов похвастался доходами после "Евровидения"

Выбор читателей

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
партнеры
Воскресенье 11 июня
Лента новостей
15:02
Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной
14:40
В Сирии сообщили о ликвидации лидера "ИГ"
14:24
Брат задержанного топ-менеджера "Роснано" объявлен в розыск
14:12
Кратовский стрелок семь лет жаловался на депрессию
12:53
Как живет молодая жена 48-летнего Карпина
12:27
Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово
12:07
Самые красивые пары "Кинотавра"
11:04
48-летний Карпин женился на молодой учительнице
10:35
Путин ответил на "царский" выпад режиссера
10:16
Жуткие факты о кратовском стрелке
00:26
Кратовский стрелок мертв
23:14
Бойню в Подмосковье учинил бывший сотрудник МЧС
22:55
В Амстердаме машина въехала в толпу
21:09
Расстрелявший людей в Подмосковье сбежал
20:45
В Подмосковье устроили кровавую бойню
18:27
Двух американских солдат застрелили союзники в Афганистане
18:24
Мертвый пациент три месяца пролежал в подвале больницы под Владимиром
18:17
В Приморье локомотив насмерть сбил трех детей
18:13
В Подмосковье стрелок тяжело ранил прохожих
18:05
Почему верующих просят не занимать очередь к мощам Николая Чудотворца
17:34
Пентагон заподозрили в хвастовстве
17:04
Поезд сбил коляску с младенцем в Подмосковье
16:50
Дальнобойщики привлекли внимание к дорожным проблемам флешмобом
16:30
Великий Новгород с размахом празднует День города
16:15
В Москве задержали сотрудника Чубайса
16:09
В центре Москвы горит здание МИСиС (фото)
16:01
Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)
15:41
МЧС сделало экстренное предупреждение о буре
15:29
В Харькове из гранатомета обстреляли офисное здание
15:25
Порошенко завел старую песню об уходе из семьи
14:52
Мажоры на Gelandewagen устроили заезд по Дворцовой площади (видео)
14:00
Над семилетней девочкой надругались на детской площадке в Подмосковье
13:09
Участники Майдана поддержали Навального
12:57
Агрессивный подросток до полусмерти забил товарища (видео)
12:48
Водитель погибла под колесами собственного троллейбуса
12:37
Перехват американских B-52 и B-1 российским Су-27 (фото)
12:32
Что означают государственные символы России
12:24
Кто обошел опозорившуюся Бузову
11:57
Клиенты пожаловались на глобальный сбой у МТС
11:22
Планету-убийцу Нибиру сняли на видео
11:05
Какую погоду ждать москвичам в начале праздников
10:56
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
09:58
Украина закрыла въезд соратнику Меркель за визит в Крым
00:51
Путин впервые рассказал о внуках
00:10
В тоннеле московского метро погиб зацепер
22:03
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
22:00
В Москве загорелась детская больница
22:00
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
21:55
Названы самые добрые города России
21:41
При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека
21:40
Невеста Тимати с голой грудью затмила всех
21:08
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
21:07
Россия сыграла вничью с Чили
20:53
Что стало с Алиной Кабаевой
20:52
Чем питается Собчак
20:49
Байкер сбил пешехода и протаранил маршрутку на юго-востоке Москвы
20:39
Панина позвали в гей-порно по мотивам "Бригады"
20:36
Началова нарядилась в балахон Пугачевой
19:47
В квартире на юге Москвы прогремел взрыв
19:36
Скончалась известная голливудская актриса
19:34
Социальные проекты получат президентские гранты
19:19
В работе Сбербанка произошел глобальный сбой
19:11
Огромная киста сплющила американцу мозг
19:08
На Ани Лорак совершено нападение
18:50
Росгвардия обеспечила жильем семьи еще 55 бойцов
18:32
Террорист Брейвик сменил имя
18:29
Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов
18:26
Рома Желудь рассказал о болезни Пугачевой
18:21
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
18:15
Кобзон в восторге от талантов Панина
18:13
Нагиев опешил от оголившей зону бикини Бузовой
18:10
Реновация с поправками прошла второе чтение
17:41
Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв
17:34
Неадекватная реакция матери на первое слово малыша (видео)
17:12
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
17:10
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
16:58
Жительницу Кургана возмутил труп мужчины-бобра
16:55
В пожаре у Киевского вокзала погибли два человека
16:45
Поскандалившая певица Пелагея ушла
16:42
Аделина Сотникова стала невестой
16:27
Поклонская раскрыла тайну квартиры в Донецке
16:26
Пять лучших книг для чтения на пляже
16:25
В Перми вспоминают мучеников из царской семьи
16:23
Порошенко обманул ведущего "Евровидения"
16:18
Объятия и поцелуи Кинотавра
16:14
Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой
16:08
У Толкалиной в новом браке возникли трудности
16:07
Володин предложил напомнить США о долге перед Россией
15:48
Рудковскую обругали из-за ее венчания
15:42
Ольга Бузова устроила горячие танцы без платья (видео)
15:32
Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
15:25
Плачущая Татьяна Навка взволновала россиян
15:20
Столичные промзоны превращаются в оазисы
15:19
После слов о болезни Вера Сотникова вышла в свет
15:19
Путепровод у Кокошкино свяжет Новую Москву с областью
15:14
Как "Моя улица" преображает Москву
15:06
Мать оставила пятилетнего сына тонуть в бассейне (видео)
15:03
Громкие скандалы "Кинотавра"
14:58
Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева
14:55
В Киргизии обещают залить мир горячей водой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что стало с Алиной Кабаевой
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Киркоров винит себя за постыдную ошибку
Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами
Путин впервые рассказал о внуках
Шоу-бизнес

Собчак о желании запеть вслед за Бузовой

Ксения Собчак. Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ
Телеведущая уверена, что покорять эстрадный Олимп – дело молодых. А сама она, мол, стара уже для вокальных опытов.
прочитано 2078 раз

Ксения Собчак и Ольга Бузова стали известными благодаря реалити-шоу "Дом-2". Собчак вела проект на протяжении восьми лет, а Бузова пришла туда как участница, но потом получила повышение. Теперь она заправляет на проекте.

ПО ТЕМЕ

Чем питается Собчак

Ольга Бузова устроила горячие танцы без платья (видео)

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

И у Ксении, и у Ольги есть свои "свечные заводики". Собчак владеет рестораном в центре Москвы, руководит глянцевым журналом. Бузова же создает одежду, а с недавних пор еще и поет. Она уже записала несколько песен, сняла клипы на них, готовится осенью представить концертную программу.

Бузова даже была номинирована на престижную премию МУЗ-ТВ за прорыв года. Она заранее всем объявила об этом, эффектно появилась на церемонии в откровенном "голом" платье и готовилась выйти на сцену победительницей. "Я всю жизнь мечтала об этом, готовилась, теперь рада, что иду по красной дорожке вместе с именитыми ароматами", – улыбалась она корреспонденту Dni.Ru.

Но лучшей оказалась все-таки не Ольга. За кулисами в это время интервью раздавала Собчак – одна из ведущих церемонии. Разумеется, всем было интересно узнать, не желает ли Ксюша запеть вслед за Олей и начать эстрадную поп-карьеру.

"Я уже старенькая для этих опытов, – улыбнулась Собчак, которая старше коллеги всего на пять лет. – Оставим сцену молодым. А я буду брать искренностью".

Несколько лет назад, напомним, Собчак раскритиковала пение балерины Анастасии Волоковой. И попросила ее оставить это занятие.

Автор: Иван Губкин11 июня 2017, 11:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко

567

комментарии

Политика

Порошенко высмеяли за нелепое прощание с Россией
Путин ответил на "царский" выпад режиссера
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Янукович публично поиздевался над Киевом

Шоу-бизнес

Собчак о желании запеть вслед за Бузовой
Басков: Что-то во мне надломилось
Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
Наталья Штурм продолжила голые провокации

Проишествия

Жуткие факты о кратовском стрелке
Автобус с российскими туристами разбился в Турции
Многодетная мать засунула младенца в морозилку
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей

Lifestyle

Кобзон в восторге от талантов Панина
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
Громкие скандалы "Кинотавра"
За чем стоять в очереди в июне
Шоу-бизнес

Галкин поддержал рыдающую Бузову

Юморист записал для певицы видеообращение
Общество

Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков (видео)

Возмущенные граждане обратились к авиакомпании
Происшествия

Героев-спецназовцев наградят за операцию в Кратово

Росгвардия и МВД ликвидировали преступника без потерь
Спорт

Чемпион-фигурист объявил о помолвке с мужчиной

В социальных сетях появилась необычная фотография

Гороскоп

Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция

Фоторепортажи

Как живет молодая жена 48-летнего Карпина
Самые красивые пары "Кинотавра"
Кто обошел опозорившуюся Бузову
Началова нарядилась в балахон Пугачевой

Спорт

Что стало с Алиной Кабаевой
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына

Регионы

Названы самые добрые города России
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru