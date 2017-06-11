Собчак о желании запеть вслед за Бузовой

Телеведущая уверена, что покорять эстрадный Олимп – дело молодых. А сама она, мол, стара уже для вокальных опытов.

Ксения Собчак и Ольга Бузова стали известными благодаря реалити-шоу "Дом-2". Собчак вела проект на протяжении восьми лет, а Бузова пришла туда как участница, но потом получила повышение. Теперь она заправляет на проекте.

И у Ксении, и у Ольги есть свои "свечные заводики". Собчак владеет рестораном в центре Москвы, руководит глянцевым журналом. Бузова же создает одежду, а с недавних пор еще и поет. Она уже записала несколько песен, сняла клипы на них, готовится осенью представить концертную программу.

Бузова даже была номинирована на престижную премию МУЗ-ТВ за прорыв года. Она заранее всем объявила об этом, эффектно появилась на церемонии в откровенном "голом" платье и готовилась выйти на сцену победительницей. "Я всю жизнь мечтала об этом, готовилась, теперь рада, что иду по красной дорожке вместе с именитыми ароматами", – улыбалась она корреспонденту Dni.Ru.

Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 9 2017 в 9:36 PDT

Но лучшей оказалась все-таки не Ольга. За кулисами в это время интервью раздавала Собчак – одна из ведущих церемонии. Разумеется, всем было интересно узнать, не желает ли Ксюша запеть вслед за Олей и начать эстрадную поп-карьеру.

"Я уже старенькая для этих опытов, – улыбнулась Собчак, которая старше коллеги всего на пять лет. – Оставим сцену молодым. А я буду брать искренностью".

Несколько лет назад, напомним, Собчак раскритиковала пение балерины Анастасии Волоковой. И попросила ее оставить это занятие.