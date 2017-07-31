53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди

Певица Лолита в своем фирменном стиле будоражит публику. Сперва артистка выложила в Instagram сувениры от организаторов фестиваля "Жара" в Баку – таблетки от похмелья и презервативы, а потом и вовсе вышла на сцену в прозрачном комбинезоне в обтяжку.

Реакция подписчиков звезды на средства контрацепции была негативной. Немудрено, ведь Лолита уже шесть лет находится замужем. Певица ответила ханжам, мол, женщина она замужняя, поэтому ей контрацептивы на фестивале не пригодились, но те, кто приехал в Баку и встретил свою любовь, должен чувствовать себя защищенным.

Что касается эпатажного наряда Милявской, то на концерте артистка зажгла по полной. Она исполнила две свои песни – новый хит "Ты мое море" и полюбившуюся многим "На Титанике". Перед исполнением второй песни Лолита сообщила, что посвящает ее немецкому гостю фестиваля – солисту группы "Rammstein". И в середине номера скинула с себя накидку, оставшись в прозрачном комбинезоне в обтяжку, через который можно было без особых усилий разглядеть обнаженную грудь.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июл 29 2017 в 7:34 PDT

После номера ведущий мероприятия, Максим Галкин, спросил, было ли так задумано или решение слегка обнажиться пришло Лолите на ум в процессе выступления. Милявская ответила: "Максим, судя по всему то, что убыло у твоей жены, прибыло у меня! Я хочу остаться единственной толстой бабой на нашей эстраде". Народ явно был восхищен ответом и искупал звезду в аплодисментах. Чувство юмора певицы пришлось всем по душе.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июн 12 2017 в 11:37 PDT



