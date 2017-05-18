Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно

Лолите Милявской захотели дать второй шанс посетить Украину. Однако Верховная Рада отклонила предложение разрешить известной певице въезд в страну.

С предложением отменить запрет на въезд Лолите Милявской выступил парламентарий Нестор Шуфрич. Однако его попытка с треском провалилась. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил инициативу Шуфрича. Об этом журналисты узнали благодаря записи депутата Дмитрия Тымчука, которую она оставил на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

"Попытка г-на Шуфрича протащить в Украину Лолиту Милявскую провалилась – только что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно отклонил его проект", – написал Тымчук. Далее парламентарий развил свою мысль. "Лолиту, может быть, кому-то и жалко. Но суть в том, что если в Украине проживают твои родственники, то надо как минимум включать мозги, прежде чем гадить на голову Украине. Тут уже было решать самой Лолите – заработать пару долларов в оккупированном Крыму, или остаться "въездной" в Украину. Она свой выбор сделала, с чем ее (и Шуфрича) поздравляем", – едко сообщил Дмитрий Тымчук.

Знала ли Лолита Милявская об инициативе Нестора Шуфрича, а если знала, то как отреагировала на плачевно завершившуюся его попытку, пока неизвестно.

Как писали Dni.Ru, 23 апреля Лолиту не пустили на Украину к больной дочери. Артистку ранним утром сняли с поезда в Конотопе. По словам певицы, санкции в отношении нее Киев ввел за поездку в Крым.

Позднее на своей страничке в социальной сети Instagram певица Лолита прокомментировала запрет СБУ не пускать ее в страну сроком на три года. "Ну что сказать!!.. Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась.. На этом фоне "Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской!)" – с юмором написала Лолита.

