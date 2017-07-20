Лолита Милявская назвала звезду "Дома-2" обезьяной

Лолита Милявская накинулась на звезду "Дома-2" Викторию Романец. Певица жестко высказалась в адрес бывшей участницы шоу.

Лолита Милявская негативно высказалась в отношении Виктории Романец на видеозаписи, который опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Правда, вскоре певица удалила публикацию, однако некоторые СМИ успели записать слова Лолиты.

Как предположили журналисты, Милявская и Романец лично не знакомы, но у них оказались общие знакомые. Видимо, из-за одного из них и разгорелся скандал. "Не могу молчать! Я даже сдулась в щеках, потому что Виктория Романец потерпела крах. Какая ни была бы самая дорогая реклама в дорогих шоу, в которых участвуют какие-то обезьяны… Обижать моих друзей я точно не позволю. Поэтому, Романец, тебе 15 суток", – цитирует Лолиту Милявскую Starhit.

Поклонники певицы предположили, что она решила таким образом защитить дизайнера Галию Ахматову, которая сотрудничала с Викторией Романец. Так или иначе, но никто из женщин не сообщил, что же именно произошло. Сама Виктория Романец не вступила в спор с эмоциональной Лолитой.

Ранее Милявская опубликовала в той же социальной сети другое видео. Певица без стеснения рассказала о том. что не пользуется фоторедакторами, потому что прибегает к помощи пластических хирургов.

"У меня изменился подбородок. Конечно, для привлечения внимания зрителей можно сказать, что я это сделала ради мужа. На самом деле, я решилась на преображение ради операторов, которым стало неудобно снимать мой профиль. Сейчас меня можно снимать со всех сторон. Мне, во-первых, 53 года, а, во-вторых, мышцы опадают из-за пения живьем", – рассказала Лолита Милявская.