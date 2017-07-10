Малахов добыл новые секреты Путина

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Владимире Путине, на европейской премьере фильма в Париже дал эксклюзивное интервью российскому телевидению. В нем режиссер рассказал, что осталось за кадром четырехсерийного фильма о российском президенте, который посмотрели 40 миллионов человек по телевизору и пять миллионов в Сети.

На слова о том, что после такого небывалого успеха Стоун вполне может претендовать на российское гражданство, режиссер ответил, что он патриот, и любит Америку. При этом он отметил, что у него "на всякий случай" есть французское гражданство.

"Для меня лично стало открытием, что в Америке вообще никто не знает, о чем думает ваш президент", – заявил Оливер Стоун в интервью с телеведущим Андреем Малаховым, показанным в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале. "Мир стоит на пороге ядерной войны, но Путин, я уверен, не станет первым нажимать на кнопку", – ответил режиссер на вопрос о том, что он в глобальном смысле понял после общения с российским лидером.

Кроме того, он поделился тем, что особенно поразило его во встречах с президентом России. "Господин Путин осторожный человек, этому его обучали. Все 20 часов наших бесед он ни разу не сходил в туалет, я это уважаю. Он знает меру во всем, не пьет слишком много воды, просто безукоризненный человек", – заявил Стоун.

Вместе с тем, он восхитился внешним видом российского лидера, отметив, что он был "с иголочки". "Когда я смотрю записи, то вижу, что у меня волосы торчат во все стороны. Американцы бы сказали, что я похож на медведя Балу из "Книги джунглей", а он – на тигра Шерхана", – сказал американский режиссер.

Одним из ключевых Стоун назвал вопрос Владимиру Путину, связанный с тем, сколько он спит. "Он рассказал, что спит шесть-семь часов. Для поддержания такого расписания требуется хорошая дисциплина. Ты не можешь пойти на вечеринку, не можешь получить удовольствие тем же образом, что обычные люди. Ты от всего этого отказываешься, становишься монахом", – делится автор фильма "Путин".

Оливер Стоун вспомнил, как, когда он был маленьким, Рональд Рейган заявил по радио, что через 15 минут начнется бомбардировка СССР. "Я стоял и плакал прямо на улице, так как ожидал, что через 15 минут моя жизнь будет прервана. То была действительно очень страшная ситуация, и я спрашивал Владимира Путина, как он справляется со всем этим целых 16 лет!", – восхитился режиссер.

В эфире собравшиеся в студии обсудили фильм "Путин" и реакцию на него зарубежных СМИ. "Когда Оливер Стоун сказал про то, что президент может не ходить в туалет по многу часов, у меня всегда возникает этот вопрос, когда я смотрю прямые линии… Меня бы уже, конечно, смыло куда-нибудь", – с юмором отметил Андрей Малахов.