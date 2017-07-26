Подруга врезала оскорбившему Калашникову Шаляпину

На Прохора Шаляпина обрушилась волна негодования после того, как он назвал беременность и выкидыш Анны Калашниковой очередным шоу. Подруга Анны, Нелли Ермолаева, в откровенном разговоре с Dni.Ru выступила в защиту убитой горем девушки и рассказала свою версию произошедшего.

"Мы с Аней тесно общаемся. Я знаю, в каком она сейчас состоянии. В горле ком, плачет и не хочет ни с кем общаться. Так получилось, что эта трагедия произошла не на днях, а гораздо раньше. Просто Аня не хотела рассказывать. Но могу сказать одно. Нужно быть невероятно жестоким, глупым и бессердечным человеком, чтобы сыграть на самом святом, как поступил Прохор. Пиариться на беременности – последнее дело", – врезала Шаляпину за подругу Нелли.

"Я знаю, что Аня действительно встретила человека, своего принца, который окружил ее заботой, любовью и нежностью. Он дарит ей дорогие подарки, выражая тем самым свое почтение и оказывая знаки внимания. Кому и что ей доказывать? У нее уже есть ребенок. Аня добрая и умна. Она никому не делала пакостей. Единственное, в чем ее ошибка, – она живет в розовых очках. Ей не стоило говорить о беременности на всю страну. Но и это можно понять. Счастливой женщине непросто молчать о своем счастье", – продолжила бывшая звезда "Дома-2".

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Июл 18 2017 в 2:17 PDT

"Что касается Прохора, то он ведет себя отвратительно. Какое ему вообще дело до Ани? Все давно в прошлом. Зачем комментировать ее жизнь, а тем более обвинять в том, что она спекулирует на своей беременности. Не суди, да не судим будешь. Он обвиняет Аню в пиаре, хотя сам, по всей видимости, старается всеми способами напомнить о себе", – осудила поведение Шаляпина Ермолаева.

Напомним, не так давно в эфире "Пусть говорят" Анна Калашникова объявила на всю страну о том, что находится в деликатном положении и даже показала снимки УЗИ. Имени отца своего будущего малыша девушка не назвала, но сообщила о том, что все происходящее с ней теперь считает наградой за боль, причиненную ей Прохором. Сам Шаляпин тогда категорически отказался верить, как в беременность бывшей возлюбленной, так и в то, что девушка встретила свою любовь.