Глюк’oZу втянули в скандал Лободы и Бузовой

На днях поссорились Светлана Лобода и Ольга Бузова. По стечению обстоятельств в это же время Глюк’oZа публично призналась в любви к экс-солистке "ВИА Гры", из-за чего ее втянули в скандал. Теперь Наталья вынуждена внести ясность в сложившуюся ситуацию.

Конфликт между Светланой и Ольгой разгорелся из-за неосторожных слов бывшей солистки "ВИА Гры" в адрес запевшей ведущей "Дома-2". Если говорить кратко, то Лобода раскритиковала творчество Бузовой и ее поклонников.

"Это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать..." – такими словами украинская певица охарактеризовала слушателей Ольги. Бузова моментально встала на защиту своих многочисленных фанатов и вежливо попросила Лободу не оскорблять людей, о которых она ничего не знает.

По словам Бузовой, ее песни пришлись по вкусу некоторым почитателям творчества Лободы. "Будучи на туре в моей родной России, поговорите лучше о своем творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку", – посоветовала Светлане ведущая "Дома-2".

Отметим, что у Ольги более десяти миллионов сторонников в одном только Instagram. Заявление Лободы выглядит абсурдным и необдуманным, потому как у такого числа людей не может быть всех недостатков, озвученных Светланой.

Армия поклонников Бузовой обрушилась на Лободу с упреками. Когда Глюк’oZа у себя в Instgram поделилась совместным фото со Светланой и поставила сердечко, люди поругали и ее за поддержку "не той певицы".

Чистякова-Ионова молчать не стала и постаралась сгладить конфликт. По словам Натальи, она хорошо относится к обеим исполнительницам. "Друзья, ввиду смешных статей в СМИ с заголовками "Глюкозе досталось из-за разборок Лободы и Бузовой" и разразившихся споров в комметариях под моей последней фотографией со Светой, я хочу внести некую ясность", – написала Наталья, выложив совместное фото с Ольгой.

Артистка решила настроить людей на мирный лад размышлениями о прекрасном. "Начнем с того, что музыка как была, так и остается вне политики, очень хочется, чтобы вы об этом вспоминали всегда, когда в вашей голове возникает мысль написать очередную гадость, неоправданно обвинить певицу и разжечь национальный скандал", – отметила Глюк’oZа.

Наталья призналась, что неровно дышит к Светлане. "Я обожаю Лободу, ее песни и творчество в целом, мало того, что она умница и красавица, так еще и огромная трудяга! Именно благодаря нашей дружбе у меня появилась возможность увидеть, какой объем работы стоит за этой чарующей и нереально сексуальной картиной на сцене, поэтому не стоит писать о том, что из-за близких отношений я кинулась защищать подругу, вы будете неправы!" – эмоционально заявила Чистякова-Ионова.

У Натальи нашлось немало приятных слов и для Ольги. "Что касается Бузовой, то моя позиция такова. Бесспорно, она пробивная девчонка, невероятный трудоголик, и главное – Оля не боится делать то, что ей хочется, а я таких людей уважаю. Она получает кайф от того, что происходит в ее жизни, и это непременно привлекает, кроме того у нее есть отличная способность даже действия недоброжелателей поворачивать в свою сторону, этому стоит поучиться", – считает артистка.

Однако, судя по следующим словам, хиты Ольги, взорвавшие чарты, исполнительнице не понравились. "Честно говоря, сейчас Бузова больше про бизнес, чем про творчество, которого, как мне кажется, еще недостаточно, – позволила себе немного критики Глюк’oZа (ее, к слову, тоже часто обвиняют в отсутствии голоса). – Но я в нее верю".

В завершении послания Наталья взяла на себя функции доброго кота Леопольда. "Давайте меньше ссориться и больше созидать, – предложила артистка. – От вашего злого комментария не изменится ничья жизнь, кроме вашей, но и тут ничего хорошего не ожидает. Любите, творите, радуйте близких, и все будет даже лучше, чем вы можете себе представить".