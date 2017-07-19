Александр Носик расстался с женой и любовницей

В СМИ появилось сообщение о том, что актер Александр Носик подал на развод с женой Ольгой. По словам бывших супругов, расставание прошло мирно, без ссор и скандалов. Dni.Ru позвонили представительнице артиста и попросили прокомментировать информацию.

"Вчера Александр и Ольга подали на развод. Причем без скандалов, слез и соплей, как это обычно принято. Как сказали в одном известном фильме: "Без шума и пыли". Многие ошибочно полагают, что Саша изменял Ольге с Анастасией Крайновой, но это неправда. Они с Настей начали встречаться через месяц после того, как Александр разошелся с супругой. Кстати говоря, с Крайновой они впоследствии тоже расстались, поэтому сердце Саши свободно. Он официально холост", – заявила представительница Носика.

В марте 2017 года актер впервые появился на публике с выпускницей "Фабрики звезд" Анастасией Крайновой. Пара была замечена в одном из московских ресторанов и не скрывала своих чувств. Стоит отметить, что после публикации компрометирующих снимков в Сети, тогда еще женатый артист признался, что у него действительно новый роман. Носик заверил, что начал новые отношения после того, как разошелся с женой Ольгой.

Публикация от ⠀⠀ ALEXANDER NOSIK (@alexandernosiks) Июл 6 2017 в 1:49 PDT

Известно, исполнитель роли Змея в фильме "Спецназ" оплатил клип Анастасии Крайновой. По информации некоторых СМИ, видео обошлось Александру в сумму порядка миллиона рублей. Сама экс-солистка "Тутси" не видит ничего позорного в том, что ей помог возлюбленный.

Напомним, Александр родился в семье известного актера Валерия Носика и актрисы Марии Стерниковой. Мать была категорически против того, чтобы ее сын стал актером, но позволяла ему изредка участвовать в постановках Малого театра. Носик начал сниматься в небольших ролях в сериалах "Маросейка, 12", "Каменская", "Марш Турецкого". Но именно кинокартина "Спецназ" прославила актера. После съемок в этом фильме ему стали часто предлагать принять участие в боевиках.