Александр Носик разводится с женой после романа с певицей

Александр Носик решил поставить точку в своем браке. Журналисты узнали, что популярный актер подал на развод.

В распоряжении журналистов издания Super оказалось заявление о разводе Александра Носика и его жены Ольги, датированное 18 июля. Интересно, что в отделении загса появились оба пока еще супруга. Отметим, что Александр и Ольга сумели сохранить хорошие отношения даже после того, как достоянием общественности стал роман актера с певицей Настей Крайновой.

К примеру, когда журналисты связались с женой артиста Ольгой, чтобы взять у нее комментарий относительно вскрывшейся связи Александра и Насти, она сказала, что муж ни в чем не виноват. "У прессы очень искаженное представление о наших отношениях. Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались, чтобы, так сказать, выдохнуть. Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел", – заверяла публику Ольга ранее в интервью.

Позже все трое предстали перед Андреем Малаховым в программе "Пусть говорят". К огромному удивлению гостей в студии и зрителей женщины не устроили драку и не закидали друг дружку упреками, а обнялись.

Александр тоже обнял жену как ни в чем не бывало. Оказалось, они из тех людей, которые убеждены, что расставаться нужно красиво, без скандалов, с любовью. "Саша имеет право на свою личную жизнь, – отметила все еще законная супруга Носика. – Мы очень долго подходили к моменту расхождения, это, наверное, длилось несколько лет. Мы поняли в какой-то момент надо разойтись на расстояние. Это не было так, что Саша ушел, а я осталась в страдании".

Публикация от ⠀⠀ ALEXANDER NOSIK (@alexandernosiks) Дек 31 2016 в 12:59 PST

При этом, как уверили герои любовного треугольника, Крайнову не следует считать разлучницей. Да и определение любовница не совсем верное. Носик заявил, что закрутил с ней роман уже после разрыва с женой. Напомним, в начале весны папарацци приметили женатого 45-летнего Носика, прославившегося благодаря сериалу "Возвращение Мухтара", с солисткой группы "Тутси" Анастасией Крайновой в одном из московских ресторанов. Они сидели в обнимку и мило беседовали. Позже актер признался, что у них роман.