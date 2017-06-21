Александр Носик рассказал о свадьбе с певицей

Новость о том, что Александр Носик разводится и встречается с певицей Настей Крайновой стала громом среди ясного неба. Артист дал откровенное интервью на тему личной жизни, в котором рассказал о свадьбе с певицей.

Александру Носику 45 лет, однако перемены в личной жизни, по его словам, вовсе не из-за пресловутого кризиса среднего возраста. "Я принял определенные возрастные изменения. Ну не сыграю я Ромео! Сыграю кого-то другого", – не переживает Носик.

Актер смог мирно расстаться с женой Ольгой. "Это расставание определило нас в разряд близких друг другу людей. Мы теперь друзья, а не любящие друг друга люди. Брачного договора не было и претензий не было. И слава богу! Нам повезло. До этого были и конфликты, и ссоры, и разговоры. Естественно, не связанные с имущественными вопросами. На тот момент, когда мы с Ольгой приняли решение расставаться, мы сделали это спокойно. Понимая, что так будет правильнее, что нужно развиваться. Так мы сможем найти свое счастье", – убежден актер.

Зашла речь и об отношениях Носика с певицей Настей Крайновой. Ходят упорные слухи о том, что актер намерен жениться на популярной исполнительнице. "Время рассудит, время покажет. В свои 45 лет стараюсь не вешать ярлыки ни на какие события в жизни. У всех все индивидуально. Время может расставить акценты так, как нам и не снилось", – цитирует Александра Носика "Телепрограмма".

Артист наслаждается конфетно-букетным периодом. "Это то, что мне нужно сейчас. Не больше, не меньше. Сейчас я наслаждаюсь именно этим периодом в жизни: мы встречаемся не так часто, так как я в разъездах, но переписываемся, перезваниваемся. У нас с Настей непростые характеры, но есть общие увлечения, интересы", – рассказал актер.

enter; width:100%;"> Публикация от НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) Июн 18 2017 в 8:55 PDT

Отметим, что Александр официально все еще женат на Ольге. Носик объяснил этот факт нехваткой времени. Мол, некогда ему оформлять необходимые для развода бумаги. Жене после расставания Александр оставил квартиру. Детей супруги не завели.