Актер Носик ушел к подруге жены

Жена актера Александра Носика Ольга прокомментировала новости о его романе с бывшей солисткой группы "Тутси" Анастасией Крайновой. По словам Ольги, она и не думает о расставании с мужем.

"У прессы очень искаженное представление о наших отношениях. Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались, чтобы, так сказать, "выдохнуть". Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел. Он вообще знает, что говорил такое? Он не мог такого сказать. Я могу вам поклясться, что это не его слова", – цитирует ее Sobesednik.ru.

Жена актера утверждает, что они с супругом лишь временно решили пожить отдельно. "Мы адекватные, нормальные люди, так же продолжаем работать вместе, просто временно поживем отдельно", – добавила она.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии, на которых Александр Носик и Анастасия Крайнова запечатлены за столиком в кафе. Влюбленные сидели в обнимку, разговаривали, актер показывал что-то девушке на экране телефона.

Позже Носик признался, что расстался с супругой. "Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем", – высказывался он.

Сама Крайнова ситуацию комментирует крайне неоднозначно. "Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный. Бывает, обсуждаем какую-то тему часами, можем и поспорить..." – рассказала она в одном из интервью.