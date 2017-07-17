Семенович высказалась о сбежавшем из России муже

Гражданского мужа Анны Семенович иван Станкевич заподозрили в денежных махинациях, после чего он сбежал на Кипр и пытается получить там гражданство. Источник, близкий к певице, прокомментировал эту информацию.

"Муж Анны скрывается на Кипре? Вы ничего не путаете? У Анны нет никого, кто мог бы скрываться от следствия", – сообщил пресс-секретарь певицы.

Ранее стало известно, что следователи вызвали на допрос Ивана Станкевича, гражданского мужа певицы Анны Семенович, который является членом совета директоров банка "Новое время" и подозревается в выдаче крупных сумм валюты в упаковке ФРС США полковнику Дмитрию Захарченко. Об этом сообщил "Росбалт".

По словам источника "Росбалта" в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых у Захарченко, помогли целлофановые брикеты с кодами и печатями, расфасованные еще в США, в которые и упаковывали деньги.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 14 2017 в 4:43 PDT

Как рассказал тот же источник, в империи Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Возлюбленный Семенович отвечал в этой цепочке за работу с финансами и банковское направление. Агентство отмечает, что на повестки от следователей Ушерович и Станкевич не отреагировали, вместо этого – незамедлительно отправились на Кипр и занимаются оформлением гражданства.

Напомним, Анна Семенович до сих пор не обзавелась официальным семейным статусом. Судя по информации СМИ, в 2014 году певица разорвала отношения с бизнесменом, членом директоров банка "Новое время" Иваном Станкевичем после трехлетнего романа. Ходили слухи о близких отношениях артистки с бизнесменом из Швейцарии, правда, все попытки подруг и друзей Семенович установить личность ее загадочного поклонника успехом не увенчались.