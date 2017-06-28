У Анны Семенович тяжелые осложнения после грыжи

Певица едва не потеряла сознание. При отсутствии лечения был возможен летальный исход.

Певица Анна Семенович изрядно перепугала персонал и отдыхающих фешенебельного греческого отеля. После приема солнечных ванн Анна решила освежиться в прохладной воде, но едва не потеряла сознание, почувствовав головокружение.

Служащие отеля, к счастью, поддержали звезду. В интервью Dni.Ru Анна призналась, что нынешний отпуск – это реабилитация после недавно перенесенной сложной операции по удалению пупочной грыжи. Несоблюдение врачебных рекомендаций дало тяжелые осложнения. Певица даже решила перенести все выступления, а также съемки нового клипа.

"Спасибо всем, кто проявлял заботу о моем здоровье в социальных сетях и личных сообщениях. Я действительно почувствовала недомогание в первый день отдыха. Представители отеля окружили меня вниманием. Постоянно спрашивают, как я себя чувствую, все обо мне заботятся. Надеюсь, я окончательно восстановилась после операции", – заявила Анна.

Как говорят врачи, пупочная грыжа - одна из наиболее распространенных патологий организма. Отклонение связано с нарушениями функций пупочного кольца. Это самое уязвимое место на передней стенке брюшной полости. У взрослых заболевание протекает гораздо сложнее, чем у детей, и влечет тяжелые осложнения. Состояние больного резко ухудшается в течение нескольких часов: учащается пульс, понижается давление, температура сначала растет, а со временем падает. Это связано с тем, что в организме начинается необратимый процесс отравления кишечными токсинами. При отсутствии лечения пупочной грыжи возможен летальный исход.