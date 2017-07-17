Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

Гражданский муж Анны Семенович скрылся на Кипре после того, как в России его заподозрили в денежных махинациях. По версии следствия, Иван Станкевич может быть связан с миллиардами арестованного полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.

Член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич подозревается в выдаче Дмитрию Захарченко крупной суммы наличных в упаковке ФРС США, передает "Росбалт". В деле также фигурирует партнер гражданского мужа Семенович, бизнесмен Борис Ушерович.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что выйти на след банкиров удалось после изучения упаковок ФРС США, в которых у полковника Захарченко хранились деньги. На этикетках остались специальные коды и печати, по которым американский аналог Центробанка установил происхождение купюр. Как выяснилось, долларовые брикеты были выделены четырем банкам, один из которых – "Новое время" гражданского мужа певицы.

"Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса", – рассказал собеседник издания. По его словам, оба банкира приказывали подконтрольным им финансовым учреждениям выдавать крупные суммы тогда еще сотруднику управления "Т" антикоррупционного отделения МВД. "Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными", – пояснил источник.

В связи с подозрениями в причастности к преступлениям Захарченко следователи направили Станкевичу и Ушеровичу повестки с предписанием явиться в суд, однако они так и не дошли до адресатов. Оба бизнесмена находятся на Кипре, причем гражданский муж Семенович уже получил местное гражданство, а его партнер занимается оформлением документов. Там они разрабатывают совместный проект с юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков следователи нашли у него 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.