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Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание

Диана Шурыгина и Сергей Семенов. Фото: dni.ru
Андрей Малахов, который всячески оказывал поддержку Диане Шурыгиной, внезапно переметнулся и сделал трогательный материал о ее насильнике Сергее Семенове. Осужденный мужчина сделал неожиданное признание.
прочитано 1927 раз

Съемочная группа посетила исправительную колонию Ульяновской области, где уже седьмой месяц отбывает наказание Сергей Семенов, которого в своем изнасиловании обвинила небезызвестная Диана Шурыгина. Кстати, о юной красотке и ее близких Сергей высказался весьма определенно. "Я не держу зла на Шурыгиных. Я сделал вывод, что это нездоровые люди", – цитирует Семенова Starhit.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Сергей рассказал о пребывании в колонии. Он признался, что следствие, суды и заключение стали для него толчком, чтобы обратить внимание на религию. Теперь Семенов регулярно молится. "В Бога я начал верить после приговора", – признался молодой человек.

Он мечтает побыстрее выйти на волю. "Самое мое большое желание – это гулять, просто идти по улице и знать, что нет никаких преград и заборов", – сказал Семенов. А еще он хотел бы увидеть близких. Это желание Андрей Малахов исполнил. Он организовал свидание Семенова с родными. Сергей не смог сдержать слез, когда мать вошла в комнату. Он обнял родных, которых не видел долгое время.

Несмотря на то, что Семенову предстоит провести в тюрьме довольно много времени, он строит планы на будущее. Сергей надеется, что получит образование и устроит быт. Семенов получает много писем со словами поддержки. Тем не менее, он уверен, что  после тюрьмы его жизнь уже никогда не будет прежней. Как к свиданию Андрея Малахова и Сергея Семенова отнеслась Диана Шурыгина, патронируемая скандально известным телеведущим, пока неизвестно.

Автор: Наталья Аряева14 июля 2017, 16:14

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