Эрнста наказали за выходки Шурыгиной

Серия передач Андрея Малахова "Пусть говорят" об изнасилованной Диане Шурыгиной аукнулась генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. В отношении канала составлен протокол.

Важной информацией поделилась начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина. "Составили протокол не за то, что рассказали о девочке, а за то, что этот сюжет вышел не в то время… Время было нарушено, установленное 436-м федеральным законом ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")", – цитирует Денискину во время заседания экспертно-консультативного совета в четверг, 13 июля, РИА "Новости".

Также женщина сообщила, что только центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 обращений по поводу программ о скандальной уральской студентке. По мнению Денискиной, такой ажиотаж вызван тем, что было создано пять передач, выходивших одна за другой.

До этого в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении "Первого канала" приняты адекватные меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких выпусков "Пусть говорят" о Диане Шурыгиной, впрочем, не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь.

Публикация от Диана Шурыгина (@di.shurygina1999) Июл 6 2017 в 5:11 PDT

Как писали Dni.Ru, 18-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Вся соль этой ситуации в том, что большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.