Эрнста наказали за выходки Шурыгиной
Важной информацией поделилась начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина. "Составили протокол не за то, что рассказали о девочке, а за то, что этот сюжет вышел не в то время… Время было нарушено, установленное 436-м федеральным законом ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")", – цитирует Денискину во время заседания экспертно-консультативного совета в четверг, 13 июля, РИА "Новости".
Также женщина сообщила, что только центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 обращений по поводу программ о скандальной уральской студентке. По мнению Денискиной, такой ажиотаж вызван тем, что было создано пять передач, выходивших одна за другой.
До этого в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении "Первого канала" приняты адекватные меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких выпусков "Пусть говорят" о Диане Шурыгиной, впрочем, не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь.
Как писали Dni.Ru, 18-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.
Вся соль этой ситуации в том, что большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.
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