Анна Калашникова рассказала о серьезной болезни сына

На одном из светских мероприятий Анна Калашникова буквально блистала в эффектном платье от восточного дизайнера. Девушка охотно позировала перед камерами, демонстрируя точеную фигуру. В разговоре с Dni.Ru модель рассказала, что недавно пережила сильный стресс. Дело в том, что сын звезды перенес тяжелую болезнь и даже попал в больницу.

"Для меня май и июнь были очень тяжелыми месяцами. Сильно заболел мой сынок Даня. В начале июня его положили в больницу. Это была его первая серьезная болезнь. Изначально у него диагностировали ОРЗ, потом – опасный ротавирус, который многих подкосил, потом – еще что-то. Мы уже запутались. Пришлось отлежать две недели в стационаре, но самое страшное позади", – сообщила Анна.

Модель хочет, чтобы сын начал изучать иностранный язык, поэтому всерьез озадачена поиском гувернантки. "Теперь мы приступаем к изучению английского языка. Начали с мультиков. Приняли решение взять для этого няню, которая бы владела английским. Выбор мне дается очень сложно. Ответственных людей в этой сфере мало, их буквально передают из рук в руки. Сейчас ко мне пришли две нянечки, которых порекомендовали мои знакомые. С одной из них мы сошлись во взглядах на воспитание. Прежде всего няня должна любить детей. Бывает, люди идут в профессию в надежде сидеть и ничего не делать", – поделилась звезда.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Июл 13 2017 в 5:27 PDT

"Мой сын растет без няни. С самого его рождения мне помогают родители и брат. Наша гувернантка будет заниматься исключительно развитием сына. Она будет приходить в строго назначенное время и вести с Даней больше педагогическую работу, нежели воспитательную. Этот пункт я считаю зоной своей ответственности", – заключила бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина.

Напомним, за историей любви, как и за расставанием Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина следила вся страна. Звезды собирались пожениться и вместе воспитывать Даниила. Но в эфире телепрограммы "Пусть говорят" выяснилось: согласно результатам ДНК-теста, ребенок Анны к известному певцу не имеет никакого отношения. Прохор был убит этим известием, и свадьба не состоялась. До последнего Калашникова надеялась, что любимый передумает. Но чудо не произошло…