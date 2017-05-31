Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном

Эксклюзив Особое мнение "Дом-2" Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото Больной Евгений Осин молит о помощи

Выбор читателей

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
21:51
Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша (видео)
21:33
Мать довела ребенка до слез детской песенкой (видео)
21:31
Разработана новая схема повышения пенсионного возраста
21:24
В центре Москвы водитель пытался сбить пешеходов
21:13
Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики
21:00
АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль
20:57
Соцсеть "ВКонтакте" оповестила москвичей о шторме
20:42
ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону
20:30
На станции метро Сходненская погибла девушка
20:14
В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"
20:06
Ученые нашли способ замедлить старение кожи
20:00
Путин в восхищении от российских мультфильмов
19:50
В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда
19:47
В России появится движение "За реальные дела!"
19:37
Видео Путина с птицей порадовало россиян
19:16
ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией
18:53
Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России
18:50
Многодетные семьи получили награду из рук президента
18:47
Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu
18:38
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
18:20
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
18:11
Размер пенсий может увеличиться на 30%
17:58
Кузнецова предложила рецепт борьбы с "группами смерти"
17:43
Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир
17:29
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
17:23
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
16:57
Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:24
Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве
16:06
Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:50
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим
15:39
Гоша Куценко спасается от болезни
15:30
Кремль отреагировал на эмоциональное заявление Матвиенко об урагане
15:30
12 миллионам россиян грозит преждевременная смерть
15:13
Как реновация улучшит жизнь москвичей
15:04
Больной Евгений Осин молит о помощи
14:58
"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч
14:52
Захарова ударила по авторитету Меркель
14:49
МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве
14:40
Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах
14:34
Ракеты "Калибр" вновь удивили мир
14:29
Россия представила виртуальный кинотеатр "Мульт VR"
14:19
У голливудской актрисы рецидив рака груди
14:16
Москвичей предупредили о новом урагане
14:07
Полуголый британский повар бьет рекорды YouTube
14:07
Полковник ГИБДД насмешил танцем с Глюк'oZой
14:03
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
13:56
Михаил Муромов о сломанной с детства психике
13:55
Вскрылись доказательства вины Украины в крушении MH17
13:54
В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен
13:31
Раскрыта серьезная уязвимость "Сбербанк Онлайн"
13:11
Анна Седокова признала свое поражение
13:05
Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к 100
13:04
89-летняя Элина Быстрицкая осталась в одиночестве
12:57
Что получат москвичи от реновации
12:51
Путин сделал шаг навстречу Эрдогану
12:43
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
12:29
Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней
12:18
Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото
12:07
Вся правда о реновации в Москве
11:53
Киев нашел способ достать "Газпром"
11:48
Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей
11:42
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
11:25
На козырьке подъезда на юго-востоке Москвы нашли труп
11:22
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
11:16
Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно
11:14
В клинике в центре Москвы скончалась пациентка
11:07
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
10:57
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым
10:46
Как "русский Хатико" помог спасти ребенка
10:43
Россияне стали реже травиться алкоголем
10:39
Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)
10:31
Перекись водорода и ее необычные свойства
10:25
В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови
10:20
Как блондинки изменили мир
10:18
Что известно о свадьбе Тарасова и Костенко
10:01
У чиновника из Архангельска конфисковали баню
10:00
Синоптики рассказали о последнем дне весны
09:51
Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат
09:39
Пьяный водитель спрятался в детском саду после безумной погони
09:30
Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника
09:22
Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США
09:19
Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион
09:15
Принцессу Диану перед смертью посадили в старое корыто
08:57
Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря
08:38
Мать запретила приближаться к Василию Степанову
08:34
Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы
08:30
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
08:26
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
08:21
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
08:13
Путин сделал признание о Трампе
07:52
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
00:12
В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане
22:59
Что прячут в конверте "Секрета на миллион"
21:59
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
21:56
Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"
21:52
Как живет Анна Ковальчук
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
Шоу-бизнес

Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном

Лариса Копенкина и Андрей Малахов. Фото: instagram.com/larakopenkina
В студии у Андрея Малахова на ток-шоу "Пусть говорят" случилась очередная "Санта-Барбара". Ведущий попытался разобраться, действительно ли бывшая любовница Прохора Шаляпина Анна Калашникова снова беременна и какое отношение к этой истории имеет экс-супруга певца Лариса Копенкина.
прочитано 1122 раза

Поговаривают, что Анна ждет ребенка от сына Ларисы Юрия Беззубова. Такие слухи пошли после совместной откровенной фотосессии молодых людей. На снимках Калашникова в нижнем белье восседает на парне.

ПО ТЕМЕ

Калашникову заподозрили в связи с сыном Копенкиной

Лариса Копенкина о разводе и смене гражданства

Копенкина подложила соперницу под нож

Узнав о компромате на своего своего сына и модель, Копенкина была в шоке. В свое время она развелась с Прохором Шаляпиным, после чего певец закрутил роман с Калашниковой. Артист расстался с моделью со скандалом, когда узнал, что ее первый ребенок не от него. И вот Анна снова беременна, а предполагаемым отцом называют теперь сына Копенкиной. Тут без стопки не разобраться.

Придя в студию и увидев Калашникову, бывшая жена Шаляпина не смогла удержаться от колкостей. "Если бы у меня был третий размер, как у Ани, а не пятый, у меня бы тоже жизнь наладилась", – оценила новую, искусственную грудь соперницы Лариса.

Про роман Калашниковой и сына бизнесвумен говорит с негодованием. "Я реально в шоке. Меня не было в Москве три недели... Ань, я не знаю, то ли ты всех детей на мою семью вешаешь, то ли ты ко мне неравнодушна... Я уже запуталась просто! То там у нас Прохор – отец, сейчас оказывается мой сын... Благодаря тебе я своего ребенка не могу найти трое суток!" – переживает обеспокоенная мать.

Лариса молит небеса, чтобы сплетни не подтвердились. "Я надеюсь, что это бред пишут, что ребенок не от моего сына. Я даже сама готова сдать ДНК!" – огорошила Копенкина. Андрей Малахов на это высказал предположение, что Калашникова совратила сына Копенкиной из мести. Бизнесвумен продолжила упрекать модель. "У тебя все внебрачные зачатия происходят на пьянках-гулянках. Вот к Прохору пошла на день рождения, вы случайно зачали там ребенка", – негодует Лариса.

Дальше шоу превратилось в базар, где в гуле голосов сложно разобрать что-либо кроме обидных слов и взаимных упреков. Больше всего кричали друг на друга Шаляпин и Калашникова, которая, к слову, беременна.

Результаты УЗИ, сделанные в студии Малахова, показали, что Анна находится в положении. Модель продемонстрировала телезрителям черно-белые снимки. "Здесь нам больше десяти недель, точный срок не буду говорить. Такой красивый, хорошенький", – с любовью сказала Калашникова, так и не раскрыв секрет, кто является отцом ее малыша.

Но это точно не сын Копенкиной. На вопрос о том, является ли папой будущего ребенка Анны Юрий Беззубов, девушка ответила отрицательно. "Мы действительно общаемся, я к нему хорошо отношусь, но Юра к переменам в моей личной жизни не имеет никакого отношения. Я рада, что встретила любимого мужчину, который принял меня и моего сына Данилу", – расставила все точки над i Калашникова.

Шаляпин, к слову, позволил себе несколько шпилек в адрес бывшей. С первых минут он заявил, что не является отцом будущего ребенка Анны, более того, считает, что девушка не беременна. "Мне кажется, что через пару месяцев она заявит, что из-за стресса потеряла ребенка, – признался Прохор. – Аня – замечательная актриса".

Автор: Елена Алешина31 мая 2017, 22:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин вернулся к Калашниковой

567

комментарии

Политика

В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой

Проишествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)

Lifestyle

Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Артистка недовольна вмешательством в свою частную жизнь
Шоу-бизнес

У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим

В Сети появилось видео певицы и ее спутника
Шоу-бизнес

Барановская перешла дорогу Рудковской

В светской тусовке кипят страсти из-за завидной невесты
Hi-tech

Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

По словам бизнесмена, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить внеземную жизнь

Гороскоп

Любовный гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина

Фоторепортажи

Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн

Спорт

Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru