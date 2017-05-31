Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном

В студии у Андрея Малахова на ток-шоу "Пусть говорят" случилась очередная "Санта-Барбара". Ведущий попытался разобраться, действительно ли бывшая любовница Прохора Шаляпина Анна Калашникова снова беременна и какое отношение к этой истории имеет экс-супруга певца Лариса Копенкина.

Поговаривают, что Анна ждет ребенка от сына Ларисы Юрия Беззубова. Такие слухи пошли после совместной откровенной фотосессии молодых людей. На снимках Калашникова в нижнем белье восседает на парне.

Узнав о компромате на своего своего сына и модель, Копенкина была в шоке. В свое время она развелась с Прохором Шаляпиным, после чего певец закрутил роман с Калашниковой. Артист расстался с моделью со скандалом, когда узнал, что ее первый ребенок не от него. И вот Анна снова беременна, а предполагаемым отцом называют теперь сына Копенкиной. Тут без стопки не разобраться.

Придя в студию и увидев Калашникову, бывшая жена Шаляпина не смогла удержаться от колкостей. "Если бы у меня был третий размер, как у Ани, а не пятый, у меня бы тоже жизнь наладилась", – оценила новую, искусственную грудь соперницы Лариса.

Про роман Калашниковой и сына бизнесвумен говорит с негодованием. "Я реально в шоке. Меня не было в Москве три недели... Ань, я не знаю, то ли ты всех детей на мою семью вешаешь, то ли ты ко мне неравнодушна... Я уже запуталась просто! То там у нас Прохор – отец, сейчас оказывается мой сын... Благодаря тебе я своего ребенка не могу найти трое суток!" – переживает обеспокоенная мать.

Лариса молит небеса, чтобы сплетни не подтвердились. "Я надеюсь, что это бред пишут, что ребенок не от моего сына. Я даже сама готова сдать ДНК!" – огорошила Копенкина. Андрей Малахов на это высказал предположение, что Калашникова совратила сына Копенкиной из мести. Бизнесвумен продолжила упрекать модель. "У тебя все внебрачные зачатия происходят на пьянках-гулянках. Вот к Прохору пошла на день рождения, вы случайно зачали там ребенка", – негодует Лариса.

Дальше шоу превратилось в базар, где в гуле голосов сложно разобрать что-либо кроме обидных слов и взаимных упреков. Больше всего кричали друг на друга Шаляпин и Калашникова, которая, к слову, беременна.

Результаты УЗИ, сделанные в студии Малахова, показали, что Анна находится в положении. Модель продемонстрировала телезрителям черно-белые снимки. "Здесь нам больше десяти недель, точный срок не буду говорить. Такой красивый, хорошенький", – с любовью сказала Калашникова, так и не раскрыв секрет, кто является отцом ее малыша.

Но это точно не сын Копенкиной. На вопрос о том, является ли папой будущего ребенка Анны Юрий Беззубов, девушка ответила отрицательно. "Мы действительно общаемся, я к нему хорошо отношусь, но Юра к переменам в моей личной жизни не имеет никакого отношения. Я рада, что встретила любимого мужчину, который принял меня и моего сына Данилу", – расставила все точки над i Калашникова.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Май 31 2017 в 11:05 PDT

Шаляпин, к слову, позволил себе несколько шпилек в адрес бывшей. С первых минут он заявил, что не является отцом будущего ребенка Анны, более того, считает, что девушка не беременна. "Мне кажется, что через пару месяцев она заявит, что из-за стресса потеряла ребенка, – признался Прохор. – Аня – замечательная актриса".