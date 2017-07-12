Ведущая популярной передачи "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева оставила прощальное письмо в своей авторской колонке. По словам звезды, ее рейтинговое шоу уходит на каникулы до осени.

Многочисленные поклонники проекта "Секрет на миллион" опечалены этой новостью, потому что каждый выпуск передачи, по мнению телезрителей, это непременно сенсация. Фанаты шоу называют Кудрявцеву асом интервьюирования за ее способность вытянуть из звездного гостя все его тайны. Такой талант дорогого стоит. И вот пришло время Лере отдохнуть.

"Лето – сезон отпусков, и мое шоу "Секрет на миллион" тоже уходит на заслуженные каникулы", – сообщила в авторской колонке телеведущая и подвела итоги плодотворного года.

"Удивительно, но с каждым из гостей разговор получался доверительным и откровенным. Невероятный опыт! – призналась Кудрявцева. – В моей студии побывали очень разные люди. Каждый был настоящим и не боялся быть собой".

Лере надолго запомнится нашумевший эфир с Владимиром Епифанцевым. "Я не смогла сдержать слез! Да и сам Володя расплакался, рассказывая о своих неудачных романах. Только представьте: он уже полтора года не дает развод бывшей супруге, которая живет вместе с любовником в квартире, которую Володя продолжает оплачивать… Боюсь даже представить себе, чего ему это стоит", – сочувствует другу блондинка.

Поразила Кудрявцеву и Марина Анисина. Фигуристка со слезами на глазах рассказала ведущей "Секрета на миллион" историю своей любви с Никитой Джигурдой. Спортсменка объяснила, почему им с мужем пришлось расстаться. "Оказалось, что в какой-то момент она перестала чувствовать себя защищенной, ведь оставшись без работы, Никита все чаще срывался на любимой женщине, совершенно не щадя ее чувства", – напомнила Лера.

Самым неожиданным моментом на съемках шоу для Кудрявцевой стало предложение руки и сердца от жениха актрисы Елены Бирюковой. "Настоящая сказка!" – с восторгом прокомментировала памятный эпизод телеведущая.

Отдельного упоминания заслужила и продюсер Яна Рудковская, которая честно рассказала Лере, с какими испытаниями столкнулась на пути к успеху. "Этот выпуск – отличная мотивация для всех женщин, которые мечтают добиться головокружительных высот в своей профессии. Яна вспомнила, как над ней издевался первый муж-олигарх, от которого она ушла с одним-единственным чемоданом, и как спустя несколько лет ее семья была категорически против отношений Яны с Евгением Плющенко. Сейчас Яна и Женя счастливы вместе, и я верю, что впереди их ждет только хорошее", – радуется за друзей Кудрявцева.

Больше всех остальных в душу Леры запала история Киркорова. "Филипп рискнул открыть тайну из белого конверта и рассказал, как 13 лет назад его обвиняли в убийстве. Сейчас события далекого прошлого остались позади, но забыть этот кошмар у Филиппа вряд ли когда-нибудь получится. Уголовное дело, разбирательство по которому началось в 2004 году, длилось долгих шесть лет и едва не стоило поп-королю свободы: перевес голосов присяжных в пользу артиста был опасно мал – 51% против 49%. Иными словами, Филипп находился в двух шагах от пожизненного заключения", – цитирует Кудрявцеву сайт Woman.ru.

В конце своего прощального письма Лера заявила, что все деньги, заработанные героями в студии "Секрета на миллион", были отправлены в благотворительные фонды и принесли помощь нуждающимся. Телеведущая, по ее словам, благодарна своим гостям за откровенность и очень гордится ими. "Уже предвкушаю новый сезон и новые встречи с настоящими, умными, честными, смелыми и яркими людьми! Встретимся осенью на НТВ! Ваша Лера", – откланялась Кудрявцева.