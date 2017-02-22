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Епифанцев смутил Кудрявцеву откровениями о сексе

Владимир Епифанцев, Лера Кудрявцева. Фото: Dni.Ru
Владимир Епифанцев смутил Леру Кудрявцеву откровениями о сексе на передаче "Секрет на миллион". Телеведущая даже спряталась от актера за планшет.
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Очередной выпуск передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" должен превзойти все ожидания поклонников шоу. Гостем ведущей стал популярный актер Владимир Епифанцев, чьи откровения о своей сексуальной жизни буквально смутили телеблондинку.

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"Прелюдия примерно месяц. Мы обнимались, она даже кончала... Ну от петтинга женщины кончают..." – поведал Епифанцев Кудрявцевой о своей бурной юности. "Ты уже в 16 лет лет был таким уже..." – уточнила Лера. Владимир рассказал, что купил "самиздатовский" самоучитель по сексу.

Епифанцев со смаком сообщил: "Я начал читать. Я прочел вещи, которые меня настолько обрадовали. Я прочел про куннилингус. И я обрадовался, что это на самом деле можно и нужно и прекрасно".

Владимир отметил, что в настоящее время "на периферии" для мужчин куннилингус это "не по-пацански". "А я это дико люблю, – с абсолютно серьезным видом сообщил Епифанцев. – Если я не... Ну ладно..." В зрительном зале послышались чьи-то смешки, а совершенно смутившаяся Лера закрыла от разоткровенничавшегося актера лицо за планшетом с вопросами.

Выдержав эффектную театральную паузу, выждав, пока Лера покажется из-за планшета, уберет волосы с лица, Владимир изрек: "Я прям могу зарыться там... И часами..."

Зал захохотал. "Я люблю прямо облизывать женщину. Полностью. Я могу засунуть ей язык в нос, глаза облизать..." – сообщил Епифанцев. Лера опять смущенно засмеялась. Отметим, что полностью передачу можно посмотреть в субботу, 25 февраля.

Между тем любовь Владимира к куннилингусу и прочие сексуальные предпочтения не спасли его брак с актрисой Анастасией Веденской. "Это была моя инициатива. Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров", – объяснила свой уход от мужа Анастасия в одном из недавних интервью.Актриса добавила, что последней каплей для нее стала неуравновешенность Владимира. По словам Веденской, Епифанцев перестал себя контролировать.

Автор: Наталья Аряева22 февраля 2017, 12:46
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