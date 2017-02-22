Епифанцев смутил Кудрявцеву откровениями о сексе

Владимир Епифанцев смутил Леру Кудрявцеву откровениями о сексе на передаче "Секрет на миллион". Телеведущая даже спряталась от актера за планшет.

Очередной выпуск передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" должен превзойти все ожидания поклонников шоу. Гостем ведущей стал популярный актер Владимир Епифанцев, чьи откровения о своей сексуальной жизни буквально смутили телеблондинку.

"Прелюдия примерно месяц. Мы обнимались, она даже кончала... Ну от петтинга женщины кончают..." – поведал Епифанцев Кудрявцевой о своей бурной юности. "Ты уже в 16 лет лет был таким уже..." – уточнила Лера. Владимир рассказал, что купил "самиздатовский" самоучитель по сексу.

Епифанцев со смаком сообщил: "Я начал читать. Я прочел вещи, которые меня настолько обрадовали. Я прочел про куннилингус. И я обрадовался, что это на самом деле можно и нужно и прекрасно".

Владимир отметил, что в настоящее время "на периферии" для мужчин куннилингус это "не по-пацански". "А я это дико люблю, – с абсолютно серьезным видом сообщил Епифанцев. – Если я не... Ну ладно..." В зрительном зале послышались чьи-то смешки, а совершенно смутившаяся Лера закрыла от разоткровенничавшегося актера лицо за планшетом с вопросами.

Выдержав эффектную театральную паузу, выждав, пока Лера покажется из-за планшета, уберет волосы с лица, Владимир изрек: "Я прям могу зарыться там... И часами..."

Зал захохотал. "Я люблю прямо облизывать женщину. Полностью. Я могу засунуть ей язык в нос, глаза облизать..." – сообщил Епифанцев. Лера опять смущенно засмеялась. Отметим, что полностью передачу можно посмотреть в субботу, 25 февраля.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 29 2017 в 10:16 PST

Между тем любовь Владимира к куннилингусу и прочие сексуальные предпочтения не спасли его брак с актрисой Анастасией Веденской. "Это была моя инициатива. Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров", – объяснила свой уход от мужа Анастасия в одном из недавних интервью.Актриса добавила, что последней каплей для нее стала неуравновешенность Владимира. По словам Веденской, Епифанцев перестал себя контролировать.