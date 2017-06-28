Пермякова из "Интернов" развелась с ВИЧ-положительным наркоманом

Известная актриса Светлана Пермякова, прославившаяся благодаря сериалу "Интерны", шокировала общественность словами о бывшем муже. Артистка стала очередной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Уже в эту субботу, 1 июля, телезрители узнают в подробностях страшную историю замужества Пермяковой. Несколько лет назад она связала свою судьбу с арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым.

Свадьба Светланы и ее избранника состоялась 4 сентября 2008 года. Однако уже в следующем месяце молодожены развелись. В передаче Кудрявцевой, если верить анонсу, Пермякова раскрыла тайну своего короткого брака.

"Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного", – с горечью в голосе сказала Светлана, а Лера, услышав эти слова, схватилась за голову.

Пермякова подтвердила худшие опасения ведущей, заявив, что не предохранялась, потому что хотела забеременеть. Актриса подала на развод через месяц после свадьбы. "Это была ошибка!" – посыпает голову пеплом звезда "Интернов".

enter; width:100%;"> Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Июн 28 2017 в 7:39 PDT

Бывший супруг пытался отомстить актрисе, например, угрожал ножом. Простила ли Светлана мужа, станет известно, когда шоу выйдет в эфир. А пока в анонсе она лишь обронила: "О покойниках плохо не говорят".

Шокированные пользователи Сети не остались равнодушными после такого обличительного анонса. "У меня юридический вопрос: а знает ли Светлана Пермякова что разгласит чужие сведения о здоровье нельзя? Тем более про ВИЧ!" – поинтересовалась одна из подписчиц Леры. "Так он умер же", "Так он же вроде умер..." – ответили ей другие комментаторы. "Можно было нарезать вопросы-ответы таким образом,для сенсации..но она же родила давным давно от другого", – предостерег от преждевременных выводов еще один спикер.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Май 16 2016 в 5:57 PDT

Многих заинтересовала информация о страшной болезни. "То есть у нее ВИЧ?", "Вот я тоже думаю , неужели не 100% вероятность ВИЧ у нее теперь?" – забеспокоились за здоровье Пермяковой люди и принялись гадать, каковы шансы не заразиться при таких раскладах. "Секрет на миллион, наверное, будет про ее ВИЧ-статус", – предположил один из комментаторов.

Были и слова сочувствия: "Такая хорошая баба, ну, что же так не везет с мужчинами то... блин, вот жизнь!", "Классная женщина, но с личной жизнью как-то не гладко, притягивает недомужиков😔😔😔".

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Июн 11 2016 в 2:17 PDT

Напомним, после неудачного брака Пермякова обрела счастье с Максимом Скрябиным. Сначала она наняла его как помощника, а позже он стал директором актрисы. Деловые отношения постепенно переросли в семейные. 21 июля 2012 года у них родилась дочь Варвара.