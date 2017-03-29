Кудрявцева о появлении Путина на шоу "Секрет на миллион"
Передача "Секрет на миллион" появилась в эфире не так давно, однако уже снискала скандальную популярность благодаря появлению на шоу актрисы Елены Прокловой. Артистка без утайки рассказала о романах с известными актерами (в том числе и женатыми), после чего разразилась шумиха в интернете и СМИ. Кудрявцева так высказалась насчет того выпуска.: "Мы не обсуждаем вопросы заранее, и для меня признания Лены стали неожиданностью. Она не просила ничего вырезать".
Зашла речь и о появлении в студии фигуристки Марины Анисиной, которая то расходится, то сходится с мужем Никитой Джигурдой. По словам Леры, она давно дружит со спортсменкой. "Мы с ней созванивались и обсуждали будущую программу. Почему она защищает Никиту? Правильно делает! Он ведь отец ее детей. Марина не скрывает, что Никита изменился, что-то произошло с психикой, с нервной системой. Но она пытается его где-то оправдать, где-то пожалеть", – выразила своем мнение Кудрявцева.
По признанию Леры, она бы очень хотела, чтобы в кресле гостя оказался... президент России. "Я бы Владимира Путина с удовольствием и обсудила бы его не политическую, а личную историю", – цитирует Леру Кудрявцеву "Телепрограмма".
Ведущая призналась, что есть у нее "пара-тройка" близких друзей, которые отказываются приходить на программу. "Они признаются: причина – трусость, страх перед каверзными вопросами, на которые они не ответили бы, а я бы попросила ответить..." – отметила телеведущая.
Кудрявцева призналась, что "наверно" плачет буквально через каждую программу. Она рассказала: "Останавливаю запись, ухожу приводить себя в порядок, потому что от слез течет грим. Я очень ранимая, мнительная, сопереживаю героям. Мои слезы вырезают – не нужно зрителю видеть, что ведущая постоянно ревет".
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