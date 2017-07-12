С кем теперь живет сбежавшая от Гусева Романец

У знойной брюнетки из "Дома-2" Виктории Романец произошли большие перемены в жизни. Сначала красотка бросила Антона Гусева за несколько дней до свадьбы, а затем у нее произошло пополнение в семье.

Радостную новость Виктория сообщила в Instagram. Сбежавшая невеста недолго страдала в одиночестве. Так как дом у прилично зарабатывающей Романец большой, она завела себе маленького и пушистого сожителя.

Речь идет о милейшей породистой кошке с удивительно красивыми глазищами, моментально вызвавшей симпатию у подписчиков Виктории. Многим понравился "стильный леопардовый" окрас мяукающей крошки.

"Всем приветик, у меня настолько много свободных комнат, что я решила в каждой поселить по животному (попугаи, кролик, рыбка все живы не волнуйтесь заранее), теперь эта девочка бенгал живет со мной", – сообщила довольная Романец и наставила сердечек.

Экс-звезда "Дома-2" объяснила, почему поселила у себя именно этого зверя, а не собаку, например. "Считаю кошек самым самостоятельным животным. Нет времени выгуливать и собирать какашки 💩 остальных. Думаю назвать Лаура. Ваш вариант?)" – попросила людей помочь ей выбрать имя для кошки Виктория.

Некоторые варианты, предложенные комментаторами, оказались очень забавными. Почему-то многие настаивают на том, что имя Боня подойдет пушистой красотке намного лучше, чем Лаура. Другие посоветовали брюнетке назвать нового члена семьи Изаурой, Багирой, Чикой, Меланией, Жужей, Мадонной, Шанти (как кошку Ксении Бородиной), Клеопатрой, Анфисой, Шанель и Блохастиком.

Публикация от @d2novosti Июн 27 2017 в 3:41 PDT

Напомним, свадьба Романец и Гусева была назначена на 7 июля 2017 года. Однако незадолго до события все сорвалось. "Сейчас я поняла, что мне нужен совершенно не публичный человек. Я хочу, чтобы он был далек от этого лживого мира шоу-бизнеса. У меня не прошли чувства к Антону, они просто притупились", – объяснила изданию Dni.Ru свой внезапный побег из-под венца Виктория.

По словам брюнетки, во время подготовки к торжеству она устала. "Я очень вымоталась за этот непростой год с ним и хочу побыть одна. Кстати говоря, после этого всего Антон еще звонит и предлагает пожениться. Но я уже не верю в свадьбу. Это второе торжество в моей жизни, которое срывается", – посетовала Романец.