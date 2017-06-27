За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец

Не успела Виктория Романец выложить в Сеть эскиз своего эксклюзивного подвенечного платья, как в социальных сетях прокатилась волна слухов о том, что пара расторгла помолвку. И это за две недели до запланированного торжества! В эксклюзивном интервью Dni.Ru девушка рассказала, что стало причиной расставания.

В Сети много пересудов по поводу Вашей несостоявшейся свадьбы с Антоном. Чему верить?

Действительно, в Интернете очень много мнений по поводу нашего расставания. И все утверждают, что мы пиаримся. Это звучит смешно от людей, который сами пиарятся за счет наших отношений. Это мерзкие люди, не имеющие чувства достоинства и гордости. Так обычно происходит, когда человек не является личностью, но очень хочет ей казаться. Я сейчас про Сашу Гозиас. Она вообще хает всех кого не лень. В свое время прошлась и по Ольге Бузовой. Не может человек пережить чужого успеха. Она же не знает, как и что было на самом деле.

enter; width:100%;"> Публикация от @d2novosti Июн 24 2017 в 9:55 PDT

Как было на самом деле? Кто являлся инициатором расторжения помолвки?



Свадьбу отменил Антон. Он решил, что я его использую и не люблю. Мне очень обидно было читать это в СМИ. Я начала комментировать, поскольку у меня произошел взрыв эмоций. Мы вчера поговорили обо всем по телефону, разобрались в проблеме. Без эмоций и без повышенных тонов. Мы немного разные. Антон весьма холодный и сдержанный человек в силу того, что у него был неудачный брак.

Что в этом браке было не так?

Я знаю много подробностей. В счастливых семьях такого нет. Хорошим женам не изменяют, от хороших жен не уходят. Это факт. Мужчина может гулять так, чтобы женщина ни о чем не догадывалась. Женя знала о всех его изменах и о том, что Антон со мной. Она мне даже смс писала и передавала приветы. Это из ряда вон выходящее поведение. А тем более смешно было слушать о том, что она сама ушла от Антона. Это не правда. Когда Антон уже не жил с Женей, мы летали отдыхать, она написывала ему и пыталась как-то уколоть, зацепить. Может, это и повлияло на его отношение к женщинам. Он стал с недоверием ко мне относиться.

Публикация от @d2novosti Июн 27 2017 в 3:41 PDT

Был повод Вам не доверять?



Я повода никогда не давала. Иногда в ссорах он во мне видел Женю. Мне не присущи те качества, в которых он меня обвинял. Позднее он оправдывался и утверждал, что хотел меня посильнее задеть и обидеть. Зачем? Когда человек до трех ночи гуляет с собакой, а жена даже не звонит и не интересуется, где он, это уже подозрительно. Может, это и выработало в нем сомнения в женщине, эмоциональную замкнутость.

А Вы всегда доверяли Антону?

В марте я увидела его переписку с девушками. Мы все урегулировали внутри нашей пары. Каждый человек имеет право на ошибку. На одну. Я никогда не смирюсь с равнодушием и с халатностью. Я постоянно чувствовала себя одиноко, находясь рядом с мужчиной. Это ужасное состояние, когда ты выпрашиваешь внимание, комплименты. Мужчинам, которые не знают, как устроена женщина, этого не понять. Поэтому я Антона понимаю.

Публикация от Новости/Слухи/Скандал (@zvezduli_journal) Июн 26 2017 в 4:38 PDT

То есть, можно сказать, что отчасти Евгения Феофилактова виновата в том, что у Антона не складывается личная жизнь?



Я уверена, что прошлый брак отразился на наших отношениях. Возможно, он еще не до конца отошел, чтобы создавать новую семью. У меня просто есть в голове своя модель отношений, я знаю, какими они должны быть. На данный момент я могу сказать, что мне не удалось встретить такого мужчину, который бы соответствовал моим представлениям и ожиданиям. Возможно, таких мужчин не бывает. А если и бывают, то где их взять?

Но ведь поначалу Вам казалось, что Антон – тот самый…

У меня впервые были отношения с мужчиной, который ушел их семьи. Это очень большая ответственность, а тем более у Антона ребенок. Меня часто упрекали в том, что я как-то не так отношусь к Даниэлю. А как мне относиться, если это ребенок Антона и Жени? Разве можно его любить как своего, если он не живет вместе с нами? Он приезжал к нам на выходные, мы кушали вместе, играли, ходили по магазинам. Антон, наверное, хотел, чтобы я стала ему второй матерью, но это невозможно. У него может быть только одна мама.

Публикация от ⭐️ЗВЁЗДЫ⭐️ (@zvezdi_2016_17) Июн 25 2017 в 5:53 PDT

Почему Вы не захотели взять фамилию Гусева?



Я объясняла Антону даже при своей матери, что для меня важно быть единственной для своего мужчины. У его бывшей жены фамилия Гусева, и она ничего не делает, чтобы ее поменять. А мне не нужно это трио. Антону-то льстит, что и Женя с его фамилией, и я. Мне хочется быть королевой, единственной представительницей этой фамилии. А тут еще одна. Я сказала, что не возьму фамилию Антона, пока Женя не поменяет документы. Более того, когда мы уже были вместе, она звонила ему и просила поучаствовать в фотосессии. Опять же, ясно зачем.

Были люди, которые отговаривали Вас от преждевременного решения отменить свадьбу?

Среди друзей Антона образовалась группировка, которая меня ненавидит. Эти люди окрылили его и направили в противоположную от меня сторону. Но многие знают, что бессмысленно затевать со мной войну, заведомо обрекая себя на поражение. Частично своего они добились. Антон в какой-то момент возненавидел меня. И самое обидное, что те же люди в свое время подтолкнули Антона ко мне. Когда он был еще с Женей, я создала такую атмосферу, что все они уверяли Антона, что именно я его судьба. Мир шоу-бизнеса настолько грязный, что даже сложно представить. Все со всеми переспали, переизменяли и ненавидят друг друга за количество подписчиков. "Инстаграм" управляет всем.

Вам надоело повышенное внимание к личной жизни?

Сейчас я поняла, что мне нужен совершенно не публичный человек. Я хочу, чтобы он был далек от этого лживого мира шоу-бизнеса. У меня не прошли чувства к Антону они просто притупились. Я очень вымоталась за этот непростой год с ним и хочу побыть одна. Кстати говоря, после этого всего Антон еще звонит и предлагает пожениться. Но я уже не верю в свадьбу. Это второе торжество в моей жизни, которое срывается.