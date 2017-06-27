После разрыва с Романец Гусев вспомнил о самом близком человеке

Евгения Феофилактова, бывшая жена оскандалившегося Антона Гусева из "Дома-2", рассказала, что после разрыва с невестой он вспомнил о "самом близком человеке". При этом экс-супруга уверена, что Антон преодолеет все препятствия и все же женится.

Седьмого июля должна была состояться свадьба звезд "Дома-2" Антона Гусева и Виктории Романец. Однако за несколько дней до торжества Антон прочел переписку Виктории, в которой та призналась, что не любит жениха. Разразился скандал, который лишь усилился, когда Романец назвала Гусева альфонсом, объявив, что это она оплачивала дом, заграничные поездки и рестораны. В свою очередь, Антон опроверг это заявление, сообщив, что зарабатывает достаточно много: он обеспечивает не только Романец, но и сына – перечисляет деньги на его нужды, покупает одежду и еду.

Шумиха докатилась и до бывшей жены Гусева Евгении Феофилактовой. "Бывший муж видел ребенка месяц назад. После расставания с Викой он стал интересоваться сыном – чаще звонить и мне, и няне. Говорит, что хочет повидаться, но пока это только слова. Я не люблю разговоры, мне нужны факты: хочешь увидеть – приезжай. Но Антон сказал, что сначала найдет новое жилье. А ребенок спрашивает постоянно, где папа – я не знаю, что уже ему отвечать. Видимо, Антон вспомнил, кто для него самый близкий человек. А что касается помощи – за все время Антон купил сыну спортивный костюм и передал шесть тысяч рублей", – цитирует Феофилактову Starhit.

Тем не менее, Евгения не исключает варианта, что Антон и Виктория все же поженятся. "Я уверена, что свадьба у них будет, а эти унижения и оскорбления забудут. Сейчас вылезло наружу то, как они на самом деле живут. Неприятно одно – сейчас еще и мое имя упоминают. Я безразлична к тому, что между ними происходит – главное, чтобы это не касалось меня и сына", – заявила Евгения.

Ранее Гусев заявлял, что хочет присутствия сына на своей свадьбе. Феофилактова сообщила, что бывший муж не обсуждал с ней этот вопрос, однако она совершенно точно не отпустит малыша.

"Что Даниэлю там делать? Будет клубная атмосфера – мне кажется не лучшее место для ребенка. Да и тем более, отпускать его на свадьбу с женщиной, которой было все равно на семейные ценности? Мне это неприятно", – призналась Евгения Феофилактова.