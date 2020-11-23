Виктория Романец модель, телеведущая, участница реалити-шоу "Дом-2"

Виктория Романец родилась в Донецке в обеспеченной семье. Ее отец является владельцем двух пятизвездочных отелей на Черном море. Девушка окончила ВУЗ в Киеве, получив диплом дизайнера-модельера, но предпочла работать не по профессии. Она засветилась на съемках различных шоу: украинской версии "Холостяка", "100 тысяч за правду", "Богиня", "Досвидос", "давай поженимся".

Однако популярность Виктория получила, став участницей российского реалити-шоу "дом-2". Романец пришла на телепроект в сентябре 2014 года. Однако так и не смогла построить свою любовь и в 2016 году покинула шоу.