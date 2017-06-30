Обидчица Бузовой поскандалила с Романец из "Дома-2"

Красотки из "Дома-2" Виктория Романец (прозвище – сбежавшая невеста Антона Гусева) и Александра Гозиас (в народе – обидчица Ольги Бузовой) публично обменялись колкостями. Непримиримые оппонентки давно уже поливают друг дружку грязью.

Фанаты телестройки любви считают Александру девушкой с очень сложным характером. Ей хватило смелости в конце прошлого года обматерить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову.

Виктория Романец, по слухам, тоже не подарок. Бросив Гусева, брюнетка засыпала его упреками и обидными характеристиками, назвала альфонсом и даже выбросила из окна его одежду и документы.

Следующей мишенью для Романец стала Гозиас. Виктория жестко прошлась по Саше в интервью изданию Dni.Ru. "Все утверждают, что мы пиаримся, – сказала брюнетка, имея в виду ее внезапное расставание с Антоном за несколько дней до свадьбы. – Это звучит смешно от людей, которые сами пиарятся за счет наших отношений".

Романец не щадит своих врагов. "Это мерзкие люди, не имеющие чувства достоинства и гордости. Так обычно происходит, когда человек не является личностью, но очень хочет ей казаться. Я сейчас про Сашу Гозиас. Она вообще хает всех кого не лень. В свое время прошлась и по Ольге Бузовой. Не может человек пережить чужого успеха. Она же не знает, как и что было на самом деле", – язвительно высказалась об Александре Виктория.

Гозиас терпеть такое хамство не стала. Она публично ответила бывшей невесте Гусева, не стесняясь в выражениях. "Во-первых, я сказала все по факту. Каждую ссору Вика очень грязно проводит, Ее расставания, что на проекте, что вне всегда политы грязью", – написала возмущенная Александра в Instagram.

enter; width:100%;"> Публикация от Aleksandra Gozias (@gozias) Июн 28 2017 в 5:36 PDT

Гозиас обратила слова не сдержанной на язык брюнетки против нее самой. "Именно Романец на всю страну обзывала Антона геем, неудачником, содержанкой, нищим изменщиком, но дальше продолжает жизнь с ним. И тут мне присылают такие рукописи Вики. Получается по Ее словам она не личность?!" – недоумевает Саша.

Были у Виктории и другие грехи. "Напомню, как она мерзко и грязно со своим Антошей оскорбляла беременную Тату. И при всем при этом из этого сделала передачу. Так получается не верные выводы Викуся, мы спокойно дышим над чужим счастьем. А вот люди, которые грязными трусами заполоняют интернет, становятся в ряд обсуждаемости! Не стоит обид! Никто не был оскорблен, ни на кого грязь не вылета. По факту трудно принимать реальность. Тогда нужно задуматься над своей жизнью..." – резюмировала Гозиас.