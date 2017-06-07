У Дианы Шурыгиной заподозрили беременность

Новая фотография Дианы Шурыгиной заинтриговала общественность. На снимке 17-летняя жертва двойного изнасилования позирует с явно обозначившимся животом.

Казалось бы, история Дианы Шурыгиной, обязанной всероссийской славой нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", закончилась. Ан нет! Поклонники, внимательно рассмотрев свежую фотографию 17-летней жительницы Ульяновска, заподозрили неладное.

На снимке, ставшем предметом бурных обсуждений в Сети, Шурыгина запечатлена с разноцветными воздушными шариками. Однако пристальное внимание фанатов привлекло обтягивающее платье Дианы. По мнению многих поклонников, живот жертвы якобы двойного изнасилования подозрительно выпирает.

"Дианка поправилась что ли?", "че у Ди с животом?", "беременная?", "Дожили!Залетела!", "Ну фсе пошла по стопам мамочки. Тоже родит в 18 лет", – высказали свои предположения некоторые фанаты. Другие, подхватив тему, начали гадать, кто может являться отцом будущего ребенка Дианы Шурыгиной. А другие задались вопросом, какая будущность ожидает первенца 17-летней звезды шоу "Пусть говорят".

Дело в том, что в конце мая 33-летняя мать Дианы Наталья Шурыгина пожаловалась, что их семья осталась без денег и без работы. Женщина констатировала, что слава негативно отразилась на них, и теперь Шурыгины буквально аутсайдеры. "И вот итог наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши типа гонорары подсчитывались всеми кому не лень", – съязвила мать 17-летней Дианы.

Шурыгина влетела в медиа-пространство словно комета. Юная брюнетка с длинными ногами и стройной фигурой покорила аудиторию благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" , где эмоционально рассказала историю двойного изнасилования, жертвой которого якобы стала.

Самое интересное, что мнение общественности радикально изменилось: пока одни жалели Диану, другие давали ей самые чудовищные эпитеты, напирая на то, что ее поведение вовсе не отражает психологию попавшей в беду девушки

