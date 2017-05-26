Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели

Диана Шурыгина продолжает привлекать к себе внимание разными способами. На сей раз 17-летняя жертва изнасилования решила воспользоваться средствами, вызывающими положительные эмоции у аудитории.

Диана Шурыгина нашла новый способ говорить о себе. По всей видимости, девушке надоел негатив, который у многих сопряжен с ее именем, и Диана решила надавить на другие точки у общественности. 17-летняя красотка выбрала безотказный способ завоевать симпатии – она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию с котиком.

17-летняя девушка продемонстрировала нежность в постели с четвероногим пушистым питомцем – приобняла, вытянула губки в желании поцелуя, а киса, в свою очередь, вся извернулась и зажмурилась от удовольствия.

Ранее в своем аккаунте Шурыгина уже демонстрировала своего мохнатого друга. Вернее, это подружка. "Знакомьтесь Ева. Она еще совсем малыш😺 Разбудила меня в 5 утра сегодня 😰", – сообщила Диана подписчикам. Милое фото заработало несколько сотен лайков. Кстати, новое фото с Евой завоевало еще больше симпатий у пользователей Сети.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Май 25 2017 в 10:19 PDT

Правда, комментарии фанатов Шурыгиной оказались не очень добрыми. "Ребят, на его месте должен быть Я...– напьёшься, будешь...", "за котенка страшно. а то вдруг и его тоже... того...", – написали подписчики. Последнее сообщение, по всей видимости, отсылает к скандалу, благодаря которому и стала известна Диана – жертва якобы двойного изнасилования.

Впрочем, на днях блогер Милена Чижова распространила в Сети информацию о том, что история с Дианой Шурыгиной сфабрикована. Девушка утверждала, что программа построена на сценарии. Однако общественный деятель Павел Пятницкий, который не раз приходил на программы с участием Дианы, прокомментировал столь серьезное заявление.

"Есть уголовное дело. Семенов сидит в колонии. Какой же это вымысел? Я много лет хожу на программу "Путь говорят" и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все эти истории имеют место быть", – заявил Павел.