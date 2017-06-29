Ксения Новикова: Не стало одного из самых светлых людей

Бывшая участница группы "Блестящие", не сдерживая слез, прокомментировала известие о смерти музыканта Олега Яковлева. Для артистки уход друга – личная потеря и огромное горе.

Когда несколько дней назад музыкант Олег Яковлев, получивший известность в составе группы "Иванушки International", попал в больницу, никто и подумать не мог, что его вскоре не станет. Звезды шоу-бизнеса и поклонники певца настолько убиты этим известием, что не находят слов.

"Не стало моего друга. Светлого человека. Одного из самых светлых людей в российском шоу-бизнесе. Я больше ничего не могу сказать", – почти прошептала по телефону корреспонденту Dni.Ru бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова. И заплакала.

Все, кто знал Олега, говорят, что он был светлый и добрый, никогда не жаловался, его отличало исключительное жизнелюбие. В воспоминаниях Мити Фомина Яковлев остался человеком с лучезарной улыбкой.

enter; width:100%;"> Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Мар 23 2017 в 8:36 PDT

Безусловно, сложнее всех сейчас приходится любимой женщине певца Александре Куцевол, которая с 11 лет была поклонницей "Иванушки". Молодые люди познакомились десять лет назад в Санкт-Петербурге, где девушка училась на факультете журналистики.

Позднее Олег и Александра встретились на одном из музыкальных телеканалов и с тех пор не расставались. При этом влюбленных связывали не только личные, но и рабочие отношения. Куцевол была пресс-менеджером музыканта и помогала ему в творческой деятельности. Также Александра снялась в нескольких клипах Яковлева.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июн 13 2016 в 3:40 PDT

Напомним, когда в 1998 году Яковлев занял место Сорина в известной группе, ему пришлось несладко. Сложно было заменить неординарного Игоря. Спустя некоторое время Олегу удалось завоевать любовь поклонниц и занять свою нишу в коллективе.

Двадцать лет назад все девушки страны горевали после гибели Сорина. А сегодня скорбят об уходе Олега Яковлева...