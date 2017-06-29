Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца

Журналисты связались с бывшим коллегой Олега Яковлева Кириллом Андреевым. По словам артиста, Олег "сгорел" за полтора месяца.

Репортеры оперативно связались с участником группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым, с которым Олег Яковлев 15 лет пел в одном коллективе. Кирилл выразил свои соболезнования и отметил, что у Олега никогда не было проблем со здоровьем. По словам Андреева, экс-солист известной группы "сгорел" буквально за полтора месяца, сообщает Life.ru.

"Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но всегда в шутку говорил ему: "Олег, кури меньше сигарет". Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Еще полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок", – признался Кирилл Андреев.

Как сообщил певец, Яковлев боролся за жизнь до последнего. "Жалко, что так рано. Я молился за него в церкви", – признался популярный исполнитель.

Журналисты поговорили и с актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс. Она рассказала, что Яковлев был светлым положительным человеком. По ее словам, артист всегда был худым и бледным, однако никто не подозревал, что у него могут быть такие серьезные проблемы со здоровьем.

Отметим, что пока официальная причина смерти Олега Яковлева не названа. Известно лишь то, что в реанимации певец пробыл несколько дней, у него было двустороннее воспаление легких. Некоторые СМИ также сообщили, что артисту диагностировали цирроз печени.