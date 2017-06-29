Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить

С Олегом Яковлевым корреспондент Dni.Ru встречался много раз – на скачках, где собирался весь бомонд, на презентациях. И каждый раз удивлялся, что он выглядел мальчишкой, хотя давно разменял пятый десяток.

В последний раз мы виделись в конце ноября 2016-го – певец пригласил меня на празднование дня рождения и презентацию клипа. Яковлева я приветствовал по-монгольски: "Сайн байна уу".

"Это же язык моего детства, – обрадовался Олег. – Мои родители встретились в Монголии, где отец служил в армии, а мама была в командировке, учила детей русскому языку и литературе. Там я и появился на свет. Мама у меня – буддистка, отец – мусульманин, а я – православный. Вот такая у нас экзотичная семья бурятов и узбеков. О времени, когда я с родителями жил в Монголии, вспоминаю с теплотой, хотя жилось нам непросто, даже фрукты были в диковинку. Помню, и как учительница – в Улан-Баторе я пошел в первый класс – пыталась переучить меня, левшу, писать правой рукой".

Олег, а ты уже в качестве звезды бывал на родине?

По прошествии многих лет вместе с ребятами из "Иванушек" я снова приехал в Улан-Батор. Меня там встречали как героя – выстроили Красную площадь, поставили огромные бассейны, а маленькие монгольские девочки танцевали под "Куклу Машу". Я смотрел на это и думал: "Неужели это происходит со мной?" Ведь когда-то, только приехав в Москву, работал дворником.

Я не знал об этом факте твоей биографии…

Дело в том, что я был студентом, и мне нужно было где-то жить. А тогда дворникам давали большую комнату в сталинском доме в центре Москвы. Даже Виктор Цой, как известно, работал кочегаром, чтобы у него был свой угол. Так и я был в похожем положении. И кажется, у меня было лучшее жилье – метров 35 и пятиметровый потолок. Собственную квартиру я смог купить только в 2003 году. А в ту пору утром мел и мыл улицы, потом бежал на репетицию в театр под руководством Армена Джигарханяна, после обеда снова был дворником, а вечером играл спектакль. Попутно работал на радио, записывал рекламу, снялся в главной роли в клипе Аллы Пугачевой на песню "Речной трамвайчик". Но никто в театре даже не догадывался об этой моей "двойной" жизни. Недавно Армен Борисович сказал мне, что если я решу вернуться в театр, то он всегда будет рад меня видеть. Я вообще многому ему обязан, называю его своим вторым отцом, ведь он из тысяч абитуриентов выбрал меня на свой курс когда-то.

Почему же не решился пойти к Джигарханяну снова?

В театр абсолютно не тянет. Ведь сейчас занимаюсь тем, что мне интересно – быть вокалистом, исполнителем качественной музыки – это мой путь. Ну а в актеры, может быть, лет в 70 пойду. К тому же работа в театре – это коллективное творчество, а мне пока хочется насладиться сольными проектами. Скажу вам честно: работая в "Иванушках", конечно, я мечтал о сольной карьере, чтобы одному стоять на сцене и отвечать за все, что происходит. В группе же мы делили успех на троих. В "Иванушках" я спел все главные хиты группы, за что очень благодарен Игорю Матвиенко. Он научил меня многим профессиональным вещам и разглядел, что у меня есть талант – на уровне гения.

Так почему же ушел, если считался гением?

Я понял, что спел все, и пора уходить, двигаться дальше. Начал искать своего композитора и звукорежиссера, подбирать танцоров, записывать сольные песни. И понял, что на двух стульях не усидеть. Прежде от меня требовалось четкое исполнение инструкций продюсерского центра – надо спеть там-то, записать то-то. А мне хотелось отвечать за все самому.





Твой уход из "Иванушек" как был воспринят коллегами?

Для ребят он был ожидаем, ведь на протяжении двух с лишних лет я готовил их к этому событию и портил им нервы. Меня уже давно нет в группе, но меня продолжают называть "Иванушкой". Это приятно, ведь с этим коллективом меня связывают 18 лет жизни. В "Иванушки" я пришел на смену Игорю Сорину. И поклонники далеко не сразу приняли меня. Игорь – это такая вершина, такая глубина, и понятно, что заменить его невозможно. Поэтому больше года в коллективе было работать трудно, даже опасно.

Ну а потом фанаты "открыли" тебя и полюбили!

Вспоминаю такой случай. Как-то мы выступали в Чечне, и ко мне подошел один из бойцов со словами: "Ваших "Снегирей" мы слушали на войне". Сейчас в коллективе вместо меня трудится молодой украинский артист Кирилл Туриченко. Перед моим уходом он стал ездить с группой на гастроли – он исполнял две песни, а я – остальные. Эдакий обмен опытом. Ну а с ребятами мы регулярно созваниваемся, ведь они и их семьи – мои родные люди. Они, кстати, были на презентациях всех моих четырех видеоклипов. Позвал их и на презентацию моего первого сольного альбома, о котором мечтает каждый артист. Я состоялся, добился, чего хотел, и хочу поделиться этим с друзьями!





Я тебя везде вижу с девушкой Александрой. Что за отношения вас связывают?

Мы познакомились в Санкт-Петербурге, где Саша училась в университете на факультете журналистики. Это было более десяти лет назад. Потом судьба свела нас в Москве. И вот теперь мы вместе. Саша стала мне родным человеком, помогает мне в продюсировании, работает моим директором. Именно она посоветовала мне сменить стиль одежды и цвет волос. Я вернул волосам натуральный цвет, а в память об участи в "Иванушках" оставил осветленной челку. Сама она снялась в двух моих клипах. Кстати, Саша во много была причиной моего ухода в сольное плавание. Она убедила меня в наличии таланта и необходимой для этого смелого шага энергии. Просто она видела, каким измотанным возвращаюсь я после гастролей с группой и говорила, как важно самому решать, куда и когда ехать. Раньше я не был уверен в себе, думал, что я могу быть только в составе трио, что я – самый маленький из "Иванушек". А теперь я – Олег Яковлев. И это одно из самых больших достижений в моей жизни.