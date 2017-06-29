Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев

У певца были проблемы с печенью и легкими. Накануне он в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Продолжение: Жена Олега Яковлева: Как же я теперь без тебя?

Сегодня, 29 июня, в 07:05 мск в столичной клинике скончался экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, последние дни артиста прошли в реанимации. Говорят, у него был цирроз печени. Осложнения дала и пневмония.

Состояние бывшего "Иванушки" резко ухудшилось в ночь на среду. К этому моменту Яковлев уже находился в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония". Утром 28 июня стало известно, что его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Яковлев пришел в трио "Иванушки International" в 1998 году после гибели Игоря Сорина. Покинул коллектив в 2013 году и, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении. "Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят", – признался певец.

В соцсетях фанаты всерьез беспокоились о бывшем солисте "Иванушек International". Одна поклонница провела параллель между Яковлевым и Сориным, умершим в результате падения с шестого этажа: "Заколдованная группа – этот уходит в свободное плавание, тот не справляется..."

