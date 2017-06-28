Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"

Журналисты выяснили подробности инцидента с Олегом Яковлевым, экс-солистом группы "Иванушки International". Оказалось, артист попал в больницу из-за проблем с легкими.

Dni.ru связались с официальным представителем Олега Яковлева. Девушка по имени Александра сообщила, что артист госпитализирован из-за двустороннего воспаления легких. И добавила, что больше информации пока сообщить не может.

Самое интересное, что недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яковлев опубликовал фотографию из медицинского учреждения. Артист поздравил врачей с профессиональным праздником. "Поздравляю с днем медицинского работника всех своих друзей-врачей, благодаря коим я жив и здоров, а также всех медиков нашей страны! 💉💉💉 Спасибо вам большое, будьте сами здоровы!" – указал в подписи к фотографии Яковлев. Мог ли он предположить, что через несколько дней сам окажется на больничной койке.

Ранее сообщалось, что популярного исполнителя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

В ноябре 2016 года Олег Яковлев с помпой отметил день рождения. Артисту исполнилось 47 лет. На мероприятие пришло множество друзей певца. Свой день рождения именинник объединил с презентацией нового клипа на песню "Мания".

enter; width:100%;"> Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Мар 10 2017 в 10:10 PST

Напомним, Олег Яковлев пришел в группу "Иванушки International" в 1997 году. Отметим, что артист играл в театре, причем Армен Джигарханян не хотел с ним расставаться категорически. У команды вышла песня "Тополиный пух", которая буквально взорвала чарты. Многие удивлялись тексту, мол, какой может быть тополиный пух в июле, однако автор песни Михаил Андреев объяснил, что видел такое в Томске. В 2013 году Яковлев покинул группу, решив заняться сольной карьерой.

