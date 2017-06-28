Врачи борются за жизнь экс-солиста "Иванушек International"

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев в критическом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Журналисты бьют тревогу. 47-летний певец, бывший участник трио "Иванушки International" Олег Яковлев на грани жизни и смерти. Популярного исполнителя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, передает Life.ru. Как отмечает издание, артист попал в одну из столичных клиник несколько дней назад.

Отметим, что в ноябре Олег Яковлев с помпой отметил день рождения. Поздравить артиста, успешно выступающего сольно, пришли композитор и продюсер Игорь Матвиенко, бывший коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Волкова , Надя Ручка ("Блестящие"), телеведущий Дмитрий Оленин, бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова, Митя Фомин, певица Лоя, Александр Бердников и Алексей Кабанов (группа "Корни"), коллектив Plazma, Анна Калашникова и другие.

Свое 47-летие именинник объединил с презентацией нового клипа на песню "Мания". На съемках исполнителю помогло его актерское прошлое. Яковлев филигранно передал характер героя истории, его страсть и одержимость. "В этом клипе я ловец душ, человек, который охотится за волшебством, в надежде прикоснуться к таинству! Я искатель, охотник, немножечко коллекционер и немножечко парфюмер!" – с восторгом рассказал о своей работе виновник торжества.

Напомним, Олег Яковлев пришел в группу "Иванушки International" в 1997 году. Отметим, что тот играл в театре, причем Армен Джигарханян не хотел с ним расставаться категорически. У команды вышла песня "Тополиный пух", которая буквально взорвала чарты. Многие удивлялись тексту, мол, какой может быть тополиный пух в июле, однако автор песни Михаил Андреев объяснил, что видел такое в Томске. В 2013 году Яковлев покинул группу, решив заняться сольной карьерой.