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Дана Борисова оставила квартиру "наркодилеру"

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
СМИ сообщили, что Дана Борисова оставила свою элитную московскую квартиру и улетела в Таиланд лечиться. В апартаментах помимо нее прописан стилист Рэй Самедов. Ранее телеведущая обвинила приятеля в том, что он привозил ей наркотики. Вторым мужчиной, зарегистрированным в жилище звезды, является ее бывший муж.
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Пока 41-летняя Борисова избавляется от пагубного пристрастия к запрещенным веществам в реабилитационном центре в Таиланде, репортеры выясняют, как она распорядилась своим имуществом.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

В те дни, когда Дана находилась в наркотическом угаре, она совершила несколько ошибок. На шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" блондинка призналась, что отдала свою машину в пользование парикмахеру Рэю Самедову. Именно его Борисова внесла в список своих поставщиков. По словам телеведущей, она передала стилисту, якобы привозившему ей наркотики, свой дорогой автомобиль со всеми документами. Чтобы Самедов мог ездить на железном коне, Борисова оформила доверенность.

Оскорбленный обвинениями Даны Рэй на ток-шоу "Пусть говорят" вернул ей документы на иномарку. Теперь машина блондинки должна бы уже стоять в гараже. Самедов же после эфира заявил, что слова телеведущей – клевета, и назвал свою подругу (вероятно, уже бывшую) подлой.

"Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал, – заверил общественность парикмахер. – Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии. Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя".

Однако вскоре журналисты разузнали еще один любопытный факт. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", обиженный Самедов якобы может завладеть элитным жильем Борисовой. Телеведущая рассказала, что несколько месяцев назад она прописала стилиста в своей квартире в центре Москвы. Однако Дана, уехавшая из Москвы и оставившая дом на произвол судьбы, не паникует и планирует выписать Рэя сразу же, как только у нее появится такая возможность.

Блондинка объяснила, что Самедов уговорил ее пойти на этот шаг, потому что ему по работе понадобилась московская прописка. Примечательно, что в апартаментах Борисовой до сих пор прописан ее экс-супруг Андрей Трощенко, приехавший в столицу из Луганской области.

Автор: Елена Алешина23 июня 2017, 18:47
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