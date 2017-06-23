Друг о Дане Борисовой: Это самый подлый и низкий человек

В недавнем интервью Дана Борисова заявила, что запрещенными препаратами ее снабжал стилист Рэй Самедов. Однако сам мужчина категорически опровергает слова приятельницы.

На днях Дана Борисова прилетела из Таиланда, где проходила лечение в наркоклинике, чтобы принять участие в передаче "Пусть говорят". Телеведущая заявила, что ее "подсадил" на наркотики ее экс-пиар-менеджер Тима Брик, а затем снабжал запрещенными препаратами стилист Рэй Самедов.

И если первый никак не может прокомментировать слова Даны, потому как мертв, то второй не стал молчать. Рэй записал видеообращение к подруге, в котором опроверг обвинение ведущей. "Мы не виделись с Даной более месяца. То, что я услышал, ввело меня в состояние шока. Дана, не стесняясь, оклеветала меня на всю страну, сказав, что я привозил ей наркотики. Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал. Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии. Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя", – заключил Самедов.

Рэй возмущен поведением Даны Борисовой, которая, по его словам, способна "врать, глядя в лицо". Мужчина выразил мнение, что в лечении телеведущей не произошло заметного прогресса. "Я не понимаю, в чем ее героизм. Она с такой улыбкой рассказывала, что в Таиланде раскладывала "дорожки"…" – едко отметил стилист.

Самедов заявил, что именно он, будучи сам отцом, настоял на том, чтобы та разрешила бывшему гражданскому мужу видеться с дочерью. "Я заставил Дану, чтобы она позвонила Максиму, чтобы они встретились и начали общаться. Я просто объяснил Дане, что в том положении, в котором она находится, то, как она себя ведет, ее поведение и образ жизни, она никоим образом не может принимать участие в воспитании детей. Она абсолютно деградированный во всех отношениях человек. Я не понимаю, почему все ее жалеют. Человек красивый, образованный, медийный, причем скатившийся ниже плинтуса", – заявил Самедов.

Мужчина выразил мнение, что употребление запрещенных веществ это "выбор каждого человека". "Всегда найдется кто-то другой, на кого можно переложить ответственность… Когда я с тобой познакомился, ты была на самом дне", – обратился к Дане друг.

Когда Самедов услышал слова Борисовой на передаче "Пусть говорят", то пытался связаться ней, но она не захотела с ним разговаривать. "Я позвонил ей после программы, а она сбросила. Я ей написал короткое смс: "Как тебя земля носит?" И все, она меня заблокировала. Это самый подлый и низкий человек, которого я когда-либо видел в своей жизни. Время все само расставит на свои места. И все, мне больше нечего сказать", – завершил свою речь оскорбленный Рэй Самедов.