Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд

Знаменитая телеведущая Дана Борисова приехала на один день в Москву ради ток-шоу "Пусть говорят". В эфире у Андрея Малахова блондинка призналась, что провезла в Таиланд запрещенные препараты, спрятав их в бюстгальтере.

Один пациент, узнав, что Дана едет в Москву на один день, заказал ей наркотик, но она отказалась. Борисова уже вернулась в реабилитационный центр на Самуи, где планирует лечиться от зависимости до самого Нового года. 41-летней телезвезде предстоит много месяцев очищения и избавления от пагубной привычки.

Как сообщила Дана, ей удавалось употреблять наркотики целую неделю в рехабе. И никто не мог догадаться, что с ней не так. Телеведущая провезла через границу запрещенные препараты, очень рискуя в этот момент своей свободой.

"У меня было настолько измененное сознание, отсутствовало чувство опасности... Я провезла в лифчике десять граммов этого препарата в Таиланд, хотя я слышала про смертную казнь, тюрьмы. И мне не было страшно, – рассказала Борисова. – Из лифчика потом в сумку переложила. Я употребляла в нашем доме в реабилитационном центре! Мне настолько было все по фигу, что я раскладывала дорожки в течение семи дней".

Специалисты даже звонили Андрею Малахову в Москву и говорили, что не могут понять, что с ней. На тот момент блондинка не спала четвертые сутки и вела себя странно. Ее вещи обыскали, но наркотиков не нашли.

enter; width:100%;"> Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 15 2017 в 7:44 PDT

"А потом я дверь не закрыла в ванную, и все обнаружилось. Меня скрутили, вытащили все у меня. И все, началось мое выздоровление", – констатировала с улыбкой телеведущая, начавшая употреблять где-то после 30 лет.

Дана помнит день, изменивший ее жизнь. "9 мая я призналась в зависимости. Не так, чтобы изобразить или на кого-то впечатление произвести, а я конкретно поняла, что я в огромной проблеме, что мне надо спасаться, что я умру иначе, – удрученно сказала Борисова. – Я это проговорила на группе. Да, День Победы стал и моим Днем победы".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 14 2017 в 11:51 PDT

По словам блондинки, в этой болезни все равны. "У нас в реабилитационном центре от 17 до 43 лет люди. Я никогда не кололась. У меня был другой наркотик. По чувствам, по спирали, которая идет от начала употребления по этапам, по проблемам со здоровьем, по отношениям с близкими мы абсолютно все одинаковые. Что ты на лавочке лежишь без сознания в окружении шприцев, что на тусовке ходишь, чуть-чуть понюхав, но проблема зависимости одинаковая. Мне даже страшно становится", – призналась Дана, мечтающая об исцелении.