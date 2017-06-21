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Дана Борисова: Тима Брик принес мне наркотики

Дана Борисова и Тима Брик. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov, dni.ru
Известная телеведущая Дана Борисова сбежала на один день из реабилитационного центра в Таиланде ради своего друга Андрея Малахова. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" блондинка назвала человека, который подсадил ее на наркотики.
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Андрей Малахов процитировал слова матери Борисовой, сказавшей, что покойный приятель и бывший PR-директор Даны Тима Брик первый дал ей попробовать наркотики.

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"Я не знала, что мама озвучила это имя, я не хотела говорить. Царствие небесное Тиме, просто об умершем человеке не хочется говорить плохо..." – замялась было Борисова, но потом все же продолжила свою исповедь.

"На самом деле я и не хочу сказать ничего плохого, потому что Тима, хоть он и был нестандартной ориентации, он меня очень любил. И я его тоже. Мы как брат и сестра были. Мы могли ночами болтать, спать на одной кровати при том, что у него за стеной мужчина был. От того, как он любил меня и как я любила его, у меня мурашки по коже", – с нежностью вспоминает о Брике телеведущая.

Рассказ Даны прервал другой друг Тимы и его бывший работодатель – популярный исполнитель народной песни Прохор Шаляпин. "Даночка, он наш общий PR-директор, – напомнил артист. – Давай на всю страну скажем, что он не имеет никакого отношения к тому, что..." Однако Борисова не дала певцу договорить. "Прохор, а он имеет отношение. Это был человек, который принес мне наркотики под видом средства для похудения. Прохор, не надо только изображать, что ты не в курсе", – попросила напрягшегося Шаляпина Борисова.

По словам блондинки, она не знала, что ей принес Брик. "Я не хочу оправдываться, я очень Тиму любила, люблю, боготворю. Но я-то, наверное, не дурочка, я понимала, что если я нюхаю что-то, то это наркотик. Но я была далека от этой темы. А Тима мне внушал, что я толстая, что мне надо худеть. Чтобы добиться чего-то, мне надо быть чуть ли не 42 килограмма. Я не жирная. Но я похудела с ним на семь килограммов. Мы вместе употребляли. Это был мой первый соупотребитель", – сообщила Дана, добавив, что она всего равно его любит и регулярно ходит к Тиме на могилу.

На это Прохор ответил блондинке, что за время работы в шоу-бизнесе ему тоже много раз предлагали наркотики, и он не повелся. "Это все равно выбор каждого. Наш друг был очень хороший, талантливый человек", – встал на защиту Брика Шаляпин.

"Тима умер в 26 лет от этого!!! – со слезами на глазах воскликнула Дана. – У него остановилось сердце! В 26 лет! И что я пережила, когда его увидела в гробу, не дай Бог никому пережить. Он умер от этого. И, Прохор, замалчивать это и говорить, какой он хороший... Он умер от этого, а я не хочу умирать!!!"

Автор: Елена Алешина21 июня 2017, 21:13
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