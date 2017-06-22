Звезде "Дома-2" устроили травлю из-за смерти "пьяного" мальчика

Очередной выпуск рейтингового ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова был посвящен резонансному событию – гибели мальчика, в крови которого обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Из-за некоторых высказываний на эту тему звезде "Дома-2" Юлии Салибековой устроили травлю в Сети.

Бывшая участница телестройки появилась на передаче в качестве звездного эксперта. Юлия пожаловалась в Instagram на пользователей интернета, слишком остро реагирующих на все, что касается смерти ребенка в Подмосковье.

Как сообщили ранее СМИ, погибший во дворе собственного дома мальчик Алеша Шимко якобы был под воздействием алкоголя. Некоторые россияне, склонные к огульному самосуду, буквально проклинают женщину, сбившую ребенка, и угрожают ей. Неизвестные даже пообещали облить кислотой Ольгу Алисову, сидевшую за рулем.

Юлия Салибекова поделилась в микроблоге совместным фото с ведущим Андреем Малаховым и призвала возмущенных и матерящихся людей к порядку.

"Любимая передача #пустьговорят! Прошу особо умных не писать мне гадости под постом по поводу передачи и моих высказываний по теме! Безусловно это страшнейшее в мире горе – терять ребенка и пусть 1000 раз неправа эта женщина, превысила скорость, говорила по телефону, но на Ее месте мог бы оказаться любой из вас, ваши мужья, сестры, братья! Перед тем как писать ей "убийца", представьте себя на Ее месте и поймите, она не приехала в этот двор за убийством!" – резонно заметила Салибекова.

enter; width:100%;"> Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Июн 22 2017 в 9:06 PDT

Звезда "Дома-2" в ужасе от жестокости народа. "Малыша не вернуть – это факт, и наказать хочется обидчика, но постарайтесь не быть такими кровожадными! За последнее время слишком много историй с детьми под колесами авто, наверное, стоит водить детей за ручку, не пускать на дорогу, ведь всех непутевых водителей не пересажаешь!" – убеждена Юлия.

Брюнетка попросила родителей лучше присматривать за своими отпрысками, коль уж соизволили их родить. "Детей нужно беречь! Уж так случилось, что мы живем во времена технического прогресса и Машины на каждом шагу! Я не оправдываю женщину-водителя, она свое получит по закону, особенно после выхода передачи в эфир! Люди не будьте такими кровожадными, будьте бдительными и осторожными! А вам лишь бы распинать кого-нибудь и убивать, все равно за что! И меня готовы распять, за то что я не проклинала водителя!!!" – упрекнула комментаторов, устроивших травлю, Салибекова.

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Июн 22 2017 в 4:02 PDT

Напомним, ДТП произошло во дворе жилого дома. Автомобиль сбил шестилетнего мальчика и протащил его не менее десяти метров. После аварии была проведена экспертиза. Она якобы показала, что количество алкоголя в крови погибшего – 2,7 промилле алкоголя.

По словам экспертов, это даже для взрослого человека мощная концентрация этила, которая приводит к состоянию сильного алкогольного опьянения. Такая доза алкоголя для ребенка если не летальна, то должна была ввести его в коматозное состояние.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в отношении сбившей ребенка женщины возбуждено уголовное дело. Наезд совершила 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем Hyundai Solaris. Родители ребенка утверждают, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.