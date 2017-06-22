Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена

Певица Жасмин прокомментировала информацию о том, что ее супруга, предпринимателя Илана Шора суд приговорил к семи с половиной годам заключения. Артистка уверена, что ее муж ни в чем не виноват, однако призналась, что очень подавлена.

Жасмин оставила свой комментарий на страничке в социальной сети Instagram. Артистка опубликовала семейное фото, а в подписи выразила признательность всем неравнодушным людям и отметила, что будет продолжать бороться за освобождение супруга. Также артистка призналась, что ее беспокоят проблемы Илана со здоровьем. Тем не менее, Жасмин верит, что у них получится обжаловать решение суда, и Илан воссоединится с семьей.

"Друзья, я благодарна всем, кто сейчас поддерживает нашу семью! У нас сейчас очень тяжелый период, не скрою, я очень подавлена. У Илана вчера опять был сердечный приступ. Такая ситуация может кого угодно подавить, я убеждена в том, что Илан не виновен, и мы, безусловно, докажем это на следующих слушаньях!!! Но, по крайней мере, сейчас после несправедливого домашнего ареста Илан наконец-то на свободе, и вот теперь как раз для нас начинается настоящая борьба за наше доброе имя и за справедливость! Мы очень благодарны всем за поддержку!!!!!!" – написала Жасмин.

enter; width:100%;"> Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Июн 22 2017 в 4:48 PDT

Отметим, что Илан Шор провел под арестом около года. Накануне мужчину поместили под судебный контроль. Адвокат Илана Шора заявил, что считает приговор предпринимателю чересчур суровым. Юрист напомнил, что Илан Шор явился с повинной и согласился пойти на сделку со следствием. Благодаря показаниям супруга Жасмин, назвавшего имена конкретных бенефициаров, удалось раскрыть преступную схему.

Кстати, обвинение тоже выразило недовольство приговором Илану Шору. Прокурор счел его слишком мягким. Он просил лишить бизнесмена свободы на 19 лет.