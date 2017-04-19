Певица Жасмин: Сердце опять начало давать сбои

Певица Жасмин откровенно рассказала о семейной жизни, о том, как строит свой быт с мужем, который на протяжении нескольких месяцев находится под домашним арестом. Артистка призналась, что у супруга опять возникли проблемы с сердцем.

Почти год муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор не имеет права покидать пределы дома под Кишиневом, пользоваться мобильным телефоном, общаться с друзьями. Единственными связующими звеньями между Иланом и миром являются его адвокат и супруга, певица Жасмин. "Большую часть времени я вместе с младшими детьми провожу в Кишиневе с Иланом. Улетаю только по делам. Мне кажется, быть рядом, быть одним целым и есть лучшая поддержка!" – отметила певица.

Несмотря на арест, Илан Шор является мэром города Оргеева. "Муж решает все задачи и возникающие вопросы касательно нужд горожан, благоустройства, постоянно генерирует новые идеи и воплощает их в жизнь. Ему некогда скучать. Ну а в перерывах между делами он занимается спортом, следит за питанием, читает", – рассказала артистка.

По словам Жасмин, ее муж, хоть и переживает, но старается на опускать руки и не впадать в депрессию. "Илан сильный, мудрый, он оптимист и борец по жизни, не может позволить себе такую роскошь, как впасть в депрессию, уныние или опустить руки. Ведь миллионы людей верят в его невиновность. Это не говорит о том, что сложившаяся ситуация дается мужу легко. Он уверен в своей правде и знает, что она будет доказана", – заявила Жасмин.

Однако певица не стала скрывать, что у Илана есть проблемы со здоровьем. У арестанта сбои в работе сердца. "Несколько лет назад муж узнал, что у него есть проблемы с сердцем. Тогда он проходил курс лечения, и после этого мы постоянно наблюдались у кардиолога. В связи со всеми последними событиями сердце опять начало давать сбои", – цитирует артистку Starhit.

Ранее мужа Жасмин, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, приговорили к 30 суткам заключения. Но адвокатам удалось добиться его перевода под домашний арест.